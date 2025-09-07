ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > グローバルサウスフォーラム、全体会議開催 中国雲南省昆明 グローバルサウスフォーラム、全体会議開催 中国雲南省昆明 グローバルサウスフォーラム、全体会議開催 中国雲南省昆明 2025年9月7日 11時53分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ６日、雲南省昆明市で開かれた第４回大象国際伝播フォーラム。（昆明＝新華社記者／金馬夢妮） 【新華社昆明9月7日】中国雲南省昆明市で新華社と雲南省共産党委員会・政府の主催で開催中の「2025グローバルサウスメディア・シンクタンクフォーラム」（5〜9日）は6日、全体会議と第4回大象国際伝播フォーラムを開いた。６日、第４回大象国際伝播フォーラムで披露されたパフォーマンス。（昆明＝新華社記者／陳為）６日、第４回大象国際伝播フォーラムで発言する発展途上国の政府間組織サウスセンターのカルロス・コレア事務局長。（昆明＝新華社記者／陳為）６日、第４回大象国際伝播フォーラムで交流する出席者。（昆明＝新華社記者／陳為）６日、第４回大象国際伝播フォーラムの出席者。（昆明＝新華社記者／金馬夢妮）６日、第４回大象国際伝播フォーラムの出席者。（昆明＝新華社記者／金馬夢妮） リンクをコピーする みんなの感想は？