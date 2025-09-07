お笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二が馬券の買い間違えで高額配当をゲットしていたことが判明した。テレビ東京系「ウイニング競馬」（土曜・後３時、ＢＳは２時半）でＭＣを務める田中が６日の放送後に払い戻しするシーンの動画を、テレビ東京公式競馬チャンネルの公式Ｘが７日に投稿している。

番組の公式Ｘでは「昨日のウイニング競馬、紫苑Ｓの馬券を田中さんは『前日発売』にマークを忘れ京成杯ＡＨの馬券を買ってしまっていたことが発覚！ 改めてマークした馬券を購入し、中継に臨みましたが、なんとその『買い間違えてた』馬券がそう言えば当たっていることがＯＡ後判明…！」と報告。ハッシュタグには「＃マークミスには気をつけましょう」を添えている。

６日に行われた中山の京成杯オータムハンデは、１着に１３番人気の（１）ホウオウラスカーズ、２着に１１番人気の（３）ドロップオブライト、３着に２番人気の（７）コントラポストが入る大波乱で、３連単の配当は９３万４１００円に。動画内で映っている田中が購入した馬券は（７）の３連単軸１頭ながしのマルチで相手は６点。各２００円ずつ買っていたため、１８６万８２００円の払い戻しとなったようだ。

田中の高額馬券的中にＳＮＳでは「これ超超超ラッキーやな」「まさかのタナボタ馬券ゲット」「すげーうらやましい」「持っている人は違いますね」「競馬ってそんなものですね」「たなぼたすぎんか」「前日販売マークし忘れてでこれはすごすぎる」「こんな奴おるんやなぁ」「すげえ…」などのコメントが寄せられている。