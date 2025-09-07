ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡¡¼ýÏ¿Ãæ¤ËÆÍÁ³¡ÄÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ë¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«ÁÛÁü¤·¤¿¤é¡×¶¦±é¼Ôº¤ÏÇ
¡¡½÷Í¥¤ÎËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡Ê47¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈÃæ¤ËÆÍÁ³¡¢ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï±Ç²è¡ÖTHE ¥ª¥ê¥Ð¡¼¤Ê¸¤¡¢(Gosh!!)¤³¤Î¥ä¥í¥¦ MOVIE¡×¡Ê25Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÌîÀ¸ÇúÃÆ¡×¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤È½Ð±é¡£Æ±ºî¤ÎµÓËÜ¡¦±é½Ð¡¦ÊÔ½¸¡¦½Ð±é¤Î4Ìò¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬¥Õ¥í¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥À¥®¥ê¤«¤é¤Î¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ°¦¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¥«¥ó¥Ú¤Î¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡Ö°¦¤È¤Ï¤¸¤ã¤Í¡¼¤ï¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ä¤Ä¡ÖÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©°¦¤Ï¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¹¬¤»¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈËãÀ¸¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«Ãí¤¤¤Ç¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¡¢º£¤Þ¤¢¡¢À®Ä¹Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È8ºÐ¤È13ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃÓ¾¾¤¬¡Ö¤¯¤Ã¤¡¼¤µ¤ó¤â2¿Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤È¿¶¤ë¤È¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤â¡Ö¤¦¤Á2¿Í¤Ç¤¹¡£¾å¤¬¤â¤¦¹â3¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤Ç²¼¤¬Ãæ2¡¢¤Ç¤±¤¨¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤¤¤Ã¤Ñ¤·¤ÎÂç¿Í¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ª¤ó¤Ö¤È¤«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Þ¤À¡×¡£¤³¤ì¤ËËãÀ¸¤Ï¡Ö¤Ø¤¨¡¼¡£ÁÇÅ¨¡¢¤½¤ì¡£¤·¤Æ¤·¤Æ¡×¤È¶½Ê³¡£
¡¡¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤Ë¾è¤»¤Æ¤¿ÇØÃæ¤Î¤¢¤ÎÃÈ¤«¤µ¤ä¤Ã¤Ñ¡¢¤â¤¦Ëº¤ì¤é¤ì¤ó¤Ç¤¹¤Ê¤¢¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£ËãÀ¸¤Ï¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢µã¤±¤ë¡£¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤â¤é¤·¡¢ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¡Öµã¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡©º£¡×¤Èº¤ÏÇ¡£ËãÀ¸¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ë¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤ÏÃ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£À¨¤¤¡¢¤Ê¤ó¤«ÁÛÁü¤·¤¿¤é¡×¡£ÃÓ¾¾¤â¡ÖËãÀ¸¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢µÞ¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥ÁÆþ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£