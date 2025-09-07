「極楽とんぼ」の加藤浩次（56）が6日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」に出演。カレーライスのトッピングについて共演陣と激論を繰り広げた。

トム・ブラウンのみちおが、カレー専門店「CoCo壱番屋」で納豆のみをトッピングして食べた際、タイムマシーン3号・山本浩司にドン引きされたという話に。共演する河合郁人らから「カレーに納豆大好き」と後押しを受けたみちおは、お気に入りについて「ポークソース、甘口、納豆。気分が高揚してるときはチーズ、あさり、スクランブルエッグ…めっちゃ入れて、全部ガーッと混ぜてトゥルンとさせて、それを音を立ててすするのが好き」と告白した。

さらに「ごはんは（ルーに）混ぜないです。ごはんちょっとだけとルーをスプーンに入れてすする。そうするとね、脳が溶けるほどウマいです」と熱弁した。

加藤は「カレーに納豆入れたらどうなるの？」と質問。山本圭壱に「あ！あなた納豆ダメだったよね。逆に試したら？納豆嫌いが変わるかもしれない」、河合にも「確かににおいは消えるかも」と提案され、「やだよ!!なんでにおい消して俺、納豆食わなきゃいけないの。俺は枝豆食ってるから大丈夫だよ」と返した。

「人生損してる」と言われたが、「絶対ヤダ!!ルーがネバネバするわけだろ？ヤダよそんなの〜！納豆臭さ入るでしょ？」と激しく抵抗。自身は、トッピングにはナスやほうれん草派だと語った。

「ココイチに納豆のトッピングがあるってことは、カレーに合うってことですからね」と力説する河合に、加藤は「そうだよね、好きな人多いよね」と認め、みちおがドン引きされたのは「納豆でなく、（音を立ててすする）食い方の問題」と指摘していた。