阪神タイガース優勝目前…朝ドラ俳優を雰囲気で圧倒 『ばけばけ』岡部たかしが甲子園マウンド登場
俳優の岡部たかし（53）が5日、阪神甲子園球場（兵庫・西宮）で「阪神タイガース×広島東洋カープ」のファーストピッチセレモニーを務めた。
【写真】「ばけばけ」“松野司之介”岡部たかしのピッチングの様子
岡部は、連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロイン・松野トキ（高石あかり ※高＝はしごだか）の父・松野司之介を演じる。
ドラマは29日に放送開始予定。一方、阪神はセ・リーグ優勝が迫る。岡部は、ノーバウンドの投球で虎党を盛り上げた。
■岡部たかしさんのコメント
スピードよりコントロールを目指していたんですけれど、マウンドにあがったら頭の中が真っ白になってしまいました。ファーストピッチは初めてで、はじめは甲子園の雰囲気に圧倒されましたが、マウンドに上がったら拍手で迎えてくれたり、投げ終わったら「おー！」と歓声をあげてくれたり、温かかったです。
『ばけばけ』の放送がいよいよ9月29日から始まります。脚本が面白くて、会話劇でもあり、そこであかりちゃん、トミーさんはじめ、みなさん細かい演技をしています。僕らが演じる松野家の家族愛にも注目いただけたらと思います。
【写真】「ばけばけ」“松野司之介”岡部たかしのピッチングの様子
岡部は、連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロイン・松野トキ（高石あかり ※高＝はしごだか）の父・松野司之介を演じる。
ドラマは29日に放送開始予定。一方、阪神はセ・リーグ優勝が迫る。岡部は、ノーバウンドの投球で虎党を盛り上げた。
■岡部たかしさんのコメント
スピードよりコントロールを目指していたんですけれど、マウンドにあがったら頭の中が真っ白になってしまいました。ファーストピッチは初めてで、はじめは甲子園の雰囲気に圧倒されましたが、マウンドに上がったら拍手で迎えてくれたり、投げ終わったら「おー！」と歓声をあげてくれたり、温かかったです。
『ばけばけ』の放送がいよいよ9月29日から始まります。脚本が面白くて、会話劇でもあり、そこであかりちゃん、トミーさんはじめ、みなさん細かい演技をしています。僕らが演じる松野家の家族愛にも注目いただけたらと思います。