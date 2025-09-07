一帯が“火の海”に…トラックが炎上し5km暴走　通った道はまるで炎のカーテン　可燃物に引火して激しさ増したか　トルコ

トルコの高速道路でトラックが炎上し、一帯が火の海と化す事故が発生した。近くの山林にも被害が及び、騒然とする人々の姿もカメラに捉えられていた。後輪付近から荷台に積まれていた可燃物に燃え移ったことが、激しい炎に至った原因と伝えられている。この事故で1人が負傷した。

高速道路を走る炎上トラック

トルコの高速道路で撮影されたのは、あたりが火の海と化した事故の様子だ。

真っ赤な炎に包まれ、不気味な音をたてながら目の前をトラックが横切っていった。撮影者は「火事だ！」と叫んだ。

現場近くのレストランに設置された防犯カメラの映像では、画面左から火の手があがると、食事を楽しんでいた客たちが騒然となる様子が記録されていた。

トラックが通った道はまるで炎のカーテンがひかれているよう。現場では大きな音が鳴り響き、「爆発した！」と驚く女性の声も捉えられていた。

トラックが5kmにわたって暴走 可燃物が延焼か

地元メディアによると、炎上したトラックは約5kmにわたって暴走し、近くの山林にも燃え広がったという。

その炎の激しさは車を走らせていた撮影者が、「普通はこんなに燃え広がらないよ…」とこぼすほどだった。

燃え広がった原因は何だったのか。

地元メディアは火の手が走行中のトラックの後輪タイヤ付近から上がり、その後、荷台に積んでいたシンナーや塗料などの可燃物に燃え移ったと伝えている。

この事故でトラックのドライバーは逃げ出し無事だったが、巻き込まれた車に乗っていた1人がケガをして病院に運ばれたという。

（「イット！」 9月2日放送より）