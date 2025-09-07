ある日、お父さんの前に置かれた箱の蓋をそっと開けてみると、中には小さな子犬がいました。そんなプリンちゃんとお父さんとの初対面の様子があまりにも微笑ましいと評判になっています。

「こんな初対面素敵すぎる♡」「この動画凄く好き♡何度も見ちゃう～」とのコメントが寄せられ、9万回以上再生されています。

【動画：お父さんが『赤ちゃん犬』と初めて会った日→箱を開けた瞬間に…あまりにも尊い『はじめましての光景』】

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『pompom_pomepu07』へ投稿された、小型犬「プリンちゃん」とお父さんとの初対面の様子です。この日を楽しみに待っていたお父さんの前には、小さな箱がありました。

ウキウキした様子のお父さんが、「プリンちゃーん」「初めましてー」と声をかけながら、待ちきれない様子で箱の封を解いていきます。「こんばんは！」と箱を開けると、中には子犬のプリンちゃんがちょこんと座っていたのでした。

テンションが上がるお父さん

プリンちゃんを目にした途端、テンションが上がったお父さん。あまりの可愛さに「可愛いなあ」と目尻が下がり、優しい笑顔でプリンちゃんを見つめます。その表情から、この日をいかに楽しみにしていたのかが伝わってきました。

プリンちゃんと目が合うと、お父さんは改めて「こんばんは、初めまして」と挨拶。もう嬉しくて堪らないといった様子で満面の笑みを浮かべていて、プリンちゃんはそんなお父さんをじっと見つめるのでした。

初めての抱っこ

箱の中で大人しくじっとしているプリンちゃんを、そっと抱き上げるお父さん。緊張気味のプリンちゃんを、優しく抱きしめます。その間も「可愛いね」という声掛けは止まらず、愛おしくて仕方ない気持ちが伝わってくるかのよう。

こんな風にお父さんとの初対面を果たしたプリンちゃんも、今ではすっかり慣れ、愛らしい表情をたくさん見せてくれるようになりました。これからもお父さんを始めとした飼い主さんご家族や、先住犬「ポムくん」と楽しく毎日を過ごしてほしいです。

この投稿へは「旦那さん男前!!」「プリンちゃん可愛過ぎ」「これから幸せに過ごしてねっ」「ちっちゃなプリンちゃんへパパさんの優しい声かけに、すっごく感動しちゃいました」「ご対面あたたかくて涙が出た♡幸せな瞬間見てる方も幸せになるわ」「パパさんそれはそれは嬉しそうでもうメロメロですね」「この箱を開ける瞬間、何度見てもいいですね」など、小さくて可愛いプリンちゃんと、そんなプリンちゃんに夢中なお父さんへ、視聴者から多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『pompom_pomepu07』では、小型犬の「ポムくん」「プリンちゃん」の日々の様子や飼い主さんご家族との日常などが公開されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「pompom_pomepu07」さま

