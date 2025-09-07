BE:FIRSTの「空」が3週連続1位に輝く！今注目の歌詞ランキングにEXILE、shallmが初登場

歌詞検索サービス「歌ネット」が、9月4日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、BE:FIRSTの「空」が輝いた。3週連続での首位記録となる。2025年9月17日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、第92回NHK全国学校音楽コンクール・中学校の部の課題曲だ。作詞作曲を依頼されたSKY-HIが、「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して『大丈夫』と伝えたい」という想いを込めた感動的な1曲となっている。また、リリックビデオは、事前に募集した“あなたの「空」の映像・写真” と、BE:FIRSTの初となるワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』の世界各地の「空」を繋いだ、“みんなの空”で制作された。

2位と5位には、藤井風の「Love Like This」と「Hachiko」がそれぞれランクイン。いずれも2025年9月5日にリリースされたニューアルバム『Prema』収録曲だ。今作には、初の全曲英語詞となる全9曲を収録。なお、藤井風は9月5日夜9時から放送のテレビ朝日系『ミュージックステーション』に初出演し、「Hachiko」を披露。アルバム発売とあわせて注目を集めている。

4位には、日向坂46の「お願いバッハ！」がランクイン。2025年9月17日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。「NEW CLASSIC」というテーマのもと、音楽の上で一つになる19人を描いており、強い意志を持って次のステージへ踏み出す新生・日向坂46の姿を表現している。MVの撮影は全編北海道で行われ、間奏でバッハの楽曲「G線上のアリア」が流れるシーンでは、地上に大きく描かれた五線譜の上で実際にその場面で使用されているピアノ譜面の音符の位置にメンバーが配置。金村美玖・小坂菜緒のWセンターがその中をすり抜けながら優美にペアダンスをしている姿が印象的な作品となっている。

7位には、EXILEの「Get-go!」が初登場。デビュー24周年の記念日である、2025年9月27日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。EXILE ATSUSHIが綴った“再会への想いと喜び”を爽快なサウンドに乗せてポップに仕上げた、往年の“EXILE感”がたっぷり詰まったキャッチーな楽曲となっている。明るいサウンドに感謝と希望を込めて、EXILEの新たなスタートを彩る。

8位には、shallmの「コンビニアイス」が初登場。2025年9月4日にリリースされた新曲であり、ドラマ『もしも世界に「レンアイ」がなかったら』（CBCテレビほか）第6話エンディング主題歌だ。同ドラマの最終話となる第6話のために書き下ろした楽曲で、冴えない日常や見えない不安が積もる日々の中、それでも明るい未来の兆しを感じさせてくれる歌詞とさわやかなサウンドが印象的な楽曲となっている。

【2025年9月4日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 空／BE:FIRST2位 Love Like This／藤井風3位 真実／矢沢永吉4位 お願いバッハ！／日向坂465位 Hachiko／藤井風6位 BFX／FANTASTICS from EXILE TRIBE7位 Get-go!／EXILE8位 コンビニアイス／shallm9位 小さな歌／JUJU10位 Summer Hugs You／さとみ