TikTokに投稿されたのは、泳ぎが得意なわんこと苦手なわんこが一緒にプールで泳いでいる様子です。同意ほどのにスタートダッシュした途端、衝撃的な泳ぎ方の違いが現れると、投稿は記事執筆時点で88万回以上再生され、「必死でかわいいww」「犬かき…？」「可愛すぎて何回も見てしまうw」などの声が寄せられました。

【動画：『泳ぎが得意な犬』と『苦手な犬』が同時にスタートした結果…犬生一周目すぎる『衝撃的な泳ぎ方』】

夏のプールで泳ぎ対決！と思いきや…

Tiktokアカウント「とろしんFAMILY たくさんの動物と暮らす夫婦（@toroshinfamily）」では、5匹のイタリアングレーハウンドたちと1匹のポメプーがご夫婦と一緒に暮らす様子を投稿しています。

夏になり、みんなでプールで遊ぶことになったファミリーの皆さん。そんな中、1匹のイタグレちゃんは泳ぎが苦手なようで、練習することに。すると……

飼い主さんの手から離れた瞬間、向かって左側のワンちゃんは綺麗にスイスイと犬かきでこちらに向かってくるのに対し、もう一方のワンちゃんは水飛沫が凄まじい！どうやら、前足を水面に叩きつけてどうにか浮遊している様子です。

その後も一応は前へと進んではいるものの、顔が上がって姿勢が縦になっているために、上手に泳いでいるワンちゃんとはまったく違う泳ぎ方に！「どうにか必死に浮いています！」という意欲はヒシヒシと伝わってくる泳ぎ方だったとか……。

結果、向かって左の綺麗に泳いでいたワンコが先にゴールしたものの、衝撃的な泳ぎ方を披露したもう一方のワンコも自力で最後まで泳ぎ切ることに成功！むしろ、あの泳ぎ方で自力で対岸まで着いたのは凄いのでは……！？

次の日も挑戦！

そして次の日、再び泳ぎ方をマスターするために同じく泳ぎが苦手なイタグレちゃんとプールで泳ぎの練習！すると…

泳ぎ方はやっぱりバタバタと必死に前へと進んでいる様子ですが、なんだか昨日よりもスピードが上がってる！？

そして、2匹同時にゴール！これは、明らかにスピードだけは着実に上がっています！

まさかの衝撃的な泳ぎ方のまま、スピードだけはしっかり向上しているイタグレちゃんでした♪来年は泳ぎ方をマスターできるといいですね！

優雅な犬かきとは違う衝撃的な泳ぎ方が話題に

衝撃的な泳ぎ方でプールを楽しむイタグレちゃんの様子は、Tiktokに投稿されると多くの人の注目を集め、記事執筆時点で4万9000回以上再生されています。

投稿には「必死でかわいいww」「犬かき…？」「可愛すぎて何回も見てしまうw」といった声が寄せられ、その必死に頑張って泳いでいる様子にエールが送られました！

Tiktokアカウント「とろしんFAMILY たくさんの動物と暮らす夫婦」では、今回ご紹介したいたイタグレちゃんたちを含むワンコたちの様子が日々投稿されています。

個性豊かで賑やかなファミリーの様子をもっと見てみたいという方は、ぜひアカウントをチェックしてみてくださいね！

飼い主さん、わんちゃんたち、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Tiktokアカウント「とろしんFAMILY たくさんの動物と暮らす夫婦（@toroshinfamily）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。