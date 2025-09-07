¼«±ÒÂâ¸þ¤±¡Ö¼¡Âå¤ÎÀïÆ®¼ÖÎ¾¡×ÎÌ»º½é¹æµ¡¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª ¥é¥¤¥»¥ó¥¹À¸»º¤Ï¤É¤³¤Ç¼Â»Ü¡©
¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÎÌ»º½é¹æµ¡
¡¡Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ï2025Ç¯9·î4Æü¡¢ÆüËÜÀ½¹Ý½ê¤Î¼¼Íö¹©¾ì¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿ÁõÎØÁõ¹Ã¼Ö¡Ê¿Í°÷Í¢Á÷·¿¡ËAMV¤ÎÎÌ»º½é¹æµ¡¤Î½Ð²Ù¼°¤Ë¡¢¹Ó°æÀµË§Î¦¾åËëÎ½Ä¹¤¬»²²Ã¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£9·î2Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿½Ð²Ù¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ÈÎÌ»º½é¹æµ¡¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø¼°X¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤è¤¯¸«¤ë¤È°ã¤¦¡©¡Û¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÀ½¤ÈÆüËÜÀ½¤ÎAMV¤ò¸«Èæ¤Ù¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡AMV¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¥È¥ê¥¢¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿8ÎØ¶îÆ°¤ÎÁõ¹ÃÀïÆ®¼ÖÎ¾¤Ç¡¢¾è°÷3Ì¾¤Î¤Û¤«¤Ë12Ì¾¤ÎÊ¼°÷¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÉ±Ò¾Ê¡¦Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ç¤Ï¡¢¸½ÍÑ¤Î¥³¥Þ¥ÄÀ½96¼°ÁõÎØÁõ¹Ã¼Ö¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ2022Ç¯12·î¤Ë¼¡´üÁõÎØÁõ¹Ã¼Ö¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤ò·èÄê¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Á°½Ð¤ÎÆüËÜÀ½¹Ý½ê¤Ç¥é¥¤¥»¥ó¥¹À¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤Þ¤ê¡¢2023Ç¯8·îËö¤Ë¤Ï2¼Ò¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¥é¥¤¥»¥ó¥¹À¸»º·ÀÌó¤¬Äù·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÎÌ»º½é¹æµ¡¤Ïº£Ç¯ÅÙÃæ¤ËÉôÂâÇÛÈ÷¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¹ñºÝÊ¿ÏÂ¶¨ÎÏ³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÉý¹¤¤³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤Ç¤Ï¡¢2023¡ÊÎáÏÂ5¡ËÇ¯ÅÙÍ½»»¤Ç½é¤á¤ÆÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ÅÙÍ½»»¤Þ¤Ç¤Ë82Î¾¤ÎÄ´Ã£¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢º£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë2·î¤Ë¤Ï³«È¯¸µ¤Î¥Ñ¥È¥ê¥¢¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¸þ¤±¤Î½é¹æ¼Ö¤¬´°À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºß¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÆüËÜÂç»È´Û¤¬Åö³º¼ÖÎ¾¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
