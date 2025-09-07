◆米大リーグ オリオールズ―ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャースが悪夢の２戦連続サヨナラ負けを喫して、５連敗となった。

敵地ながら、球場全体が大記録への期待感が包まれた中で、一気に流れが変わった。先発した山本由伸投手（２７）は９回２死まで出した走者は２四球のみで、無安打無失点。日本人では野茂、岩隈に続く３人目（４度目）のノーヒットノーランまであと１人と迫っていたが、カウント２ボール、１ストライクから内角のカットボールをホリデーに右翼へ運ばれて、１７号ソロで初安打を許したところでマウンドを降りた。

ドジャースは３―１とリードをしてあと１アウトだったが、２番手のトライネンが二塁打と２四死球で満塁のピンチを迎えると、カウザーに四球を与えて押し出しで１点差。なおも２死満塁でマウンドにはスコットが上がったが、リベラに２点適時打を浴びてサヨナラ負けとなった。

山本は「打たれたなと思いました」と振り返りながら、「いいコースにはいっていましたけど、ちょうどカットボールにタイミングがあってしまったというか…、そんな感じです。すごく悔しかったですし、最後も僕が選んだ球だったんですけど、悔しさとやられたかというそんな感じですかね」と悔しさをにじませた。

８回３分の２で１１２を投げて１安打１失点。毎回の１０奪三振も１２勝目すらならなかったが、山本は「キャッチャー（ロートベット）とは初めてだったんですけど、試合前も試合中も、しっかりコミュニケーションを取って、いいコースを狙って、思い切って腕を振って投げていけたので、その思い切りがよかったと思っています。最近はすごくいい感覚で投げられている試合が多いですし、今日もどんどん調子を上げていって、思い切って投げていけたので、調子がいい証拠かなと思います」と収穫も口にしていた。