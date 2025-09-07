◆米大リーグ エンゼルス―アスレチックス（６日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

エンゼルスの菊池雄星投手が６日（日本時間７日）、本拠のアスレチックス戦で７勝目を目指して先発したが、今季最短タイの２回で最多７失点を喫して降板した。

初回の立ち上がり、三振と右直で簡単に２アウトを奪ったが、ここから２者連続四球と左前打で満塁とした。続くソダーストロムには左翼奥へ打ち返されたが、左翼ウォードが捕球体勢に入ったものの目測を誤って捕れず、走者一掃の二塁打で、初回３失点の立ち上がりとなった。

２回も２死からランゲリアーズに二塁打を打たれ、続くロッカーにも適時二塁打。打ち取った打球が逆方向の右翼線に落ちる不運な当たりだった。続くカーツに四球を与え、４番トーマスに３ランを被弾し、７失点となった。その後も安打と死球で走者を出し、２回を終了。３回に２番手シルセスをマウンドに送られ、菊池は降板となった。

２回ＫＯは今季ワーストタイ。７失点は８月２６日のレンジャーズ戦での６失点を上回り、今季ワーストとなった。

１日の前回登板は、古巣のアストロズに８安打を浴びて５失点し、１０敗目を喫した。ボールそのものには手応えを感じていたそうだが、無念のマウンドとなった。