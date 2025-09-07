俳優の松井愛莉（28）が、モデルのKOHEI（28）と結婚することを発表した。

【映像】KOHEIが公開した“足元”が写る写真

松井は9月6日、Instagramを更新し、「この度、モデルのKOHEIさんと結婚する事になりました。お互いに支え合いながら、これからも歩んでいきたいと思っております。今後も今まで以上に成長していけるよう精進して参ります。まだまだ未熟ではございますが、温かく見守っていただけますと幸いです」とコメントしている。

また、KOHEIもInstagramを更新し、足元が写る写真をアップ。「お世話になっている皆様への感謝を改めて胸に刻み、さらに精進して参ります」とつづっている。

松井愛莉の結婚報告

松井の報告に、モデルの朝比奈彩（31）、三吉彩花（29）がお祝いのメッセージを送ったほか、俳優の柄本時生（35）、岡崎紗絵（29）、タレントの吉田朱里（29）らが「いいね！」をつけ祝福している。

ファンからも、「末永くお幸せに」「ステキな夫婦」「ウェディングドレス姿楽しみにしてます」などのコメントが寄せられている。

松井は2009年、ティーン向けファッション雑誌『ニコラ』の専属モデルとして芸能界デビュー。2013年には、結婚情報誌『ゼクシィ』の6代目CMガールを務めた。また、俳優としても活躍し、ドラマ『GTO』や映画『青空エール』などに出演してきた。

KOHEIは、188cmという長身を生かしブランドモデルや、パリコレモデルとしても活躍している。（『ABEMA NEWS』より）