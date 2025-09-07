災害はいつ起こるか分からない。

夜の地震発生に備えようと、ゲーム形式の避難訓練を近畿大生物理工学部（和歌山県紀の川市）４年の北原剛志さん（２１）が考案した。南海トラフ地震が起こると最大で８メートルの津波が到達するとされる海南市の冷水地区で、８月下旬に行われた訓練を取材した。（岡本珠梨）

８月２２日午後６時、住民や高校生、県職員ら約２５人が冷水地区の集会所に集まった。北原さんは南海トラフ地震の際、４８分で１メートルの津波が地区に押し寄せるという予測があることに触れ、「長く感じるかもしれないが、突然地震が起きた時、本当に逃げ切れるか。避難の意識を常に持つきっかけにしてほしい」と呼びかけた。

北原さんが考えた「協力型ナイトエスケープゲーム」を初めて試す機会となった。避難先への到着順位や、危険箇所の発見数を競うことが特徴だ。身体障害者とともに津波から逃げる想定で、５人１組のグループのうち１人にはサングラスや耳栓がつけられた。

地震で落ちた屋根瓦や倒木をイメージした障害物が事前に置かれ、参加者は手で取り除きながら、高台を目指した。

街灯のない急勾配も登った。参加者は懐中電灯で足元を照らし、「段差がある。気をつけて」と声を掛け合った。「この道は避難の時に通らない方が良いね」といった声も上がった。高台のゴールにたどり着いた後には、「地域での交流を大切にし、いざという時に助け合えるようにしたい」「街灯をもっと増やせないか」といった気づきを共有した。

参加した県立海南高２年の男子生徒（１７）は「軍手を持ってきておらず、障害物を動かすのに困った。避難する時に必要なことが分かってよかった」と話した。

◇

北原さんは神戸市東灘区出身。同市は死者６４３４人（災害関連死を含む）を出した１９９５年１月の阪神大震災を教訓とした防災教育が盛んだ。幼い頃から災害への備えを学んできた。

大学入学後は、建築やまちづくりを専攻。学びの一環で、空き家が目立つ冷水地区で６月、住み込みの調査を始めた。その中で、住民から「夜間避難訓練がしたい」と言われ、ゲーム形式の訓練を編み出したという。

北原さんは「住民同士の交流が活発で協力しながら取り組む姿勢に驚いた。訓練での気づきを生かし、実践的な減災マニュアルの改訂につなげたい」と話す。