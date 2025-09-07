オリオールズ４−３ドジャース」（６日、ボルティモア）

ドジャースが天国から地獄へたたき落とされた。ノーヒットノーランを続けていた山本由伸投手が九回２死からソロ本塁打を浴びて降板。その後、救援陣が炎上して２試合連続のサヨナラ負けを喫した。

衝撃的な敗戦に米メディアも騒然となった。ＥＳＰＮのジェフ・パッサン記者は「ドジャースは３-０でリードし、山本由伸によるノーヒッターまであと１アウトだった…そして彼らは負けた」とツイート。それを受け、エンゼルスの専属リポーターのエリカ・ワトソンさんも「待って、何？」とつぶやいた。

ドジャース専門メディアの「ドジャース・ネーション」は「ＬＡにとってまたしても残酷な敗北」と伝え、ノア・カラマス記者は「ドジャースはどん底に落ちました。この敗北はどんな意味でも許しがたいものです。ドジャースは現在、プレーオフ進出チーム以外に対して８試合中７敗を喫しており、日に日にワイルドカード（またはプレーオフ進出を逃す）チームのようになっています」と記した。

山本由伸が九回２死までノーヒットノーランの快投を見せながら、あと１人でソロ本塁打を被弾。ロバーツ監督はここで交代を決断したが、これが大誤算だ。トライネンが１死も奪えず押し出し四球で１点差に迫られ、なおも２死満塁で投入したスコットが逆転サヨナラの２点タイムリーを浴びてしまった。

これでチームは悪夢の５連敗。暗いトンネルの出口がなかなか見えてこない。さらにナ・リーグ西地区２位のパドレスがロッキーズとの打撃戦を制し、１ゲーム差に迫ってきた。