『コーヒープリンス』女優と“熱愛”が噂された韓国歌手、“極秘挙式”後初めてのSNS投稿が意外？

歌手キム・ジョングクが、結婚式後初めて投稿した写真がやや意外だと話題だ。

【写真】キム・ジョングク、『コーヒープリンス』女優と"熱愛"？

去る9月6日、キム・ジョングクは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「本当にありがとうございます」という文章とともに1枚の写真を公開した。

写真のなかには、スポーツブランド「ADIDAS（アディダス）」からもらったボクシング用品が写っている。

9月5日、キム・ジョングクはソウル某所で一般女性と結婚した。家族と近い知人だけが集まった非公開の結婚式であり、司会は長年の親友でタレントのユ・ジェソクが引き受けた。

（写真提供＝OSEN）キム・ジョングク

（写真＝キム・ジョングクInstagram）

結婚発表後、わずか半月で挙げられた式だったが、外部に明かされた情報は1つもなかった。

結婚式はまるで映画『007』を彷彿とさせるほど秘密裏に行われた。新婦の正体はもちろん、テレビ露出の可能性まで事前にすべてを遮断した。

そのため、彼が結婚後初めてのSNS投稿にも関心が集まったところだ。

だが、キム・ジョングクは普段から運動が大好きな“ジム・ジョングク”らしい投稿で「さすが」という反応を得ている。