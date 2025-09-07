中川翔子、事務所に2人が新加入「様々な方向の未来へキラキラミラクルが起きますように」
タレント・中川翔子（40）が7日までに自身のXを更新。自身が所属する事務所ミラクルに、2人が新加入すると伝えた。
【写真】中川翔子の事務所に所属となった2人
投稿で「ミラクルに2人も新しく所属になりました！安井南ちゃん、小野裕人さん」と紹介。「もう個人事務所じゃなくなった！様々な方向の未来へキラキラミラクルが起きますように！お仕事オファーお待ちしてます。わたしもお仕事頑張ります！」と、意気込みをつづった。
また、安井も自身のSNSで「この度、中川翔子さんの新事務所、miracle所属となりました！2年フリーで活動して、有難いことに、色々な事務所とお話をさせて頂きましたが、私がピンチの時に、毎回1番最初に手を差し伸べてくれる大好きなしょこたん先生の事務所にしました！」と所属のいきさつを説明した。小野は業務委託となる。
中川は今年5月、個人事務所「株式会社miracle（ミラクル）」設立を発表。公式サイトには「世界に届ける、日本のミラクル」「私たちは、日本のエンターテイメントを世界に発信し、世界の人たちに感動を届けます」とつづられている。
