自民党の“総裁選の前倒し”実施を求める書面提出をあすに控え、石破総理のもとでは進退をめぐり、決断を迫る議員の動きが活発となっています。

「小泉大臣を乗せた車が出てきました。石破総理との面会を終えて小泉大臣が出てきました」

石破総理は昨夜、自民党の菅副総裁、小泉農水大臣と面会しました。菅氏はおよそ30分で公邸をあとにし、その後、小泉氏はおよそ1時間30分残り、会談しました。

会談では、“総裁選の前倒し”の実施を求める書面の提出をあすに控え、菅氏や小泉氏は“党を割るようなことがあってはならない。議員に書面を提出する判断をさせてはいけない”などとして、あすまでに進退を判断するよう迫ったものとみられます。

石破総理があすまでに決断をしない場合でも、国会議員と都道府県連の過半数=あわせて172人の要求があれば“総裁選の前倒し”が決定します。

JNNのまとめによりますと、▼東京や大阪など18の都道府県連が賛成する方針を決定し、▼山形と新潟の2県が賛成する方向で調整を進めています。▼鳥取や鹿児島など9県は実施を求めないということですが、石破総理にとっては厳しい情勢となっています。