【20代が選ぶ】青春をささげた「ゼルダの伝説シリーズ」ランキング！ 2位「ブレス オブ ザ ワイルド」を抑えた1位は？
物語の奥深さ、謎解きの快感、美しい世界観--。RPGの金字塔とも言える「ゼルダの伝説シリーズ」は、20代にとって青春の1ページに刻まれたゲームでもあります。家庭用から携帯機まで、さまざまなハードで展開されたこのシリーズの中で、最も多くの20代が「夢中になった」と語る作品は何だったのでしょうか？
All About ニュース編集部は8月19〜25日、全国20代の男女240人を対象に「ゲーム」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「20代が青春をささげた『ゼルダの伝説シリーズ』のソフト」ランキングを紹介します！
回答者からは「初めてやったオープンワールドゲームだったためです。全てが初体験で驚きました」（20代男性／兵庫県）、「ゼルダはあまり触れてこなかったが、これはオープンワールドみたいで面白そうだったから」（20代男性／静岡県）、「キヨが実況をしているのをみて自分もしたくなりはまった」（20代女性／大阪府）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「公園で友人がやっていたのをずっと横で見ていました。友人の楽しそうな笑顔は今でも忘れません」（20代女性／東京都）、「タッチペンでの直感的な操作や、地図に自分でメモを書き込みながら進むスタイルが新鮮で、夢中でプレイしました。冒険のワクワク感を一番強く感じた作品でした」（20代男性／静岡県）、「全てタッチペン操作で行えて、DSの良さを活かした作品だと思う」（20代女性／静岡県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママですこの記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』（Wii U／Nintendo Switch）／43票2位にランクインしたのは、オープンワールドという新たな挑戦を打ち出した『ブレス オブ ザ ワイルド』。自由度の高さ、圧倒的なグラフィック、そして探索の楽しさが融合し、シリーズの転換点とも呼ばれる名作です。リンクを操作して思い思いの冒険ができるこの作品に、多くの20代が没頭し、青春の一部として記憶に刻んだことがうかがえます。
1位：『ゼルダの伝説 夢幻の砂時計』（ニンテンドーDS）／44票1位に輝いたのは、タッチペンを使った独自操作が話題を呼んだ『夢幻の砂時計』。シリーズらしい謎解きと冒険をDSならではの感覚で楽しめた点が評価されました。海を舞台にしたストーリー展開やテンポのよいダンジョン構成も、プレーヤーの心をつかんだ要因といえるでしょう。手軽にプレイできる中に、確かな「ゼルダらしさ」が詰まった一作です。
