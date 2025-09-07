岡田奈々が、3rdアルバム『Unformel』を11月12日にリリースする。

前作『Contrust』以来、1年ぶりのリリースとなる今作のタイトルは、“定型に縛られない芸術”を意味するフランス語“Informel”に由来。愛や葛藤、そして生きることそのものを、“十曲十色”に描き、I（私）からU（あなた）へおくる“花束”に見立てたアルバムに。今年5月にリリースされた「ゼロセンチ」、8月にリリースされた「インコンプリート」の2曲の配信シングルを含む、全10曲が収録される。

形態は、フォトブック付き、Blu-ray付き、CDのみの3種。Blu-rayには、リード曲のMVと楽曲制作ドキュメンタリー映像が収録される。さらに、アルバムのリリースを記念した予約特典会やプレミアム先行試聴会イベント、そしてオンライン特典会の開催も決定した。

なお、岡田はアルバムリリースを控えた11月7日に、東京 harevutaiにて自身の誕生日とソロデビュー2周年を記念した『岡田奈々 BIRTHDAY LIVE 2025』を開催。チケットは一般発売中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）