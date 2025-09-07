ベルメゾンの“ディズニーおせち”を一足先にチェック！ 『ファンタジア』の世界観を詰め込んだ特別感が素敵〈取材レポ〉
オンラインショップ「ベルメゾンネット」では、8月25日（月）〜12月20日（土）の期間、ディズニーキャラクターを用いたおせちの予約受付を実施中。今回クランクイン！トレンドは、試食会に参加し、一足先に実物をチェックしてきた。
【写真】超豪華！ 「おせち・三段重『ファンタジア』」の付属品一覧
■豪華付属品はファン必見
今回発売から19年目を迎え登場するのは、木製のお重にミッキー＆フレンズをデザインした和の雰囲気の「おせち・特段重『ミッキー＆フレンズ』」と、くまのプーさんとピグレットが仲良く抱き合う姿を描いた「おせち・三段重『くまのプーさん』」、さらに公開85周年を迎えた映画『ファンタジア』をモチーフにした「おせち・三段重『ファンタジア』」の全3品。
本試食会では、「おせち・特段重『ミッキー＆フレンズ』」と「おせち・三段重『ファンタジア』」の料理の一部を試食させてもらった（両商品の料理内容は同じ）。個人的イチオシの「牛肉包み」は、ほろっとほどける肉の柔らかな食感と山椒が香る甘辛い味つけがたまらない、新年のお祝いにふさわしい贅沢な味わいだった。
また、「トマトとほうれん草の福草」は、しっとりとしたたまごに野菜がたっぷり包まれていて、野菜が不足しがちなお正月にうれしい一品。鮮やかな食材の色味は、新年の食卓を彩ってくれそうだ。
さらに、ミッキーマウスの手の形をしたかまぼこや、隠れミッキーのシルエットがかわいらしいプレーンといちご味のフロマージュも詰め込まれており、大人も子どもも一緒に楽しめる内容となっている。
それから「おせち・三段重『ファンタジア』」は、限定アートを使用したオリジナル付属品も魅力で、おせちを包んで届ける「風呂敷」や1セットにつき4枚ずつ付くミッキー型の小皿が、今回だけの『ファンタジア』デザインで提供される。魔法使いの弟子にふんしたミッキーマウスたちが夜空に浮かぶ特別感あふれるデザインが素敵な、ファン必見のラインナップとなっている。
そのほか、ミッキー＆フレンズが集合した白木重箱に和洋折衷な47品目を詰め合わせた「おせち・特段重『ミッキー＆フレンズ』」と、プーさんのフェイス型の三段重に高級感のある45品目を盛り合わせた「おせち・三段重『くまのプーさん』」も注目。
2026年は、ディズニーの仲間たちとともに新年の訪れを祝うのはいかがだろう。
【写真】超豪華！ 「おせち・三段重『ファンタジア』」の付属品一覧
■豪華付属品はファン必見
今回発売から19年目を迎え登場するのは、木製のお重にミッキー＆フレンズをデザインした和の雰囲気の「おせち・特段重『ミッキー＆フレンズ』」と、くまのプーさんとピグレットが仲良く抱き合う姿を描いた「おせち・三段重『くまのプーさん』」、さらに公開85周年を迎えた映画『ファンタジア』をモチーフにした「おせち・三段重『ファンタジア』」の全3品。
また、「トマトとほうれん草の福草」は、しっとりとしたたまごに野菜がたっぷり包まれていて、野菜が不足しがちなお正月にうれしい一品。鮮やかな食材の色味は、新年の食卓を彩ってくれそうだ。
さらに、ミッキーマウスの手の形をしたかまぼこや、隠れミッキーのシルエットがかわいらしいプレーンといちご味のフロマージュも詰め込まれており、大人も子どもも一緒に楽しめる内容となっている。
それから「おせち・三段重『ファンタジア』」は、限定アートを使用したオリジナル付属品も魅力で、おせちを包んで届ける「風呂敷」や1セットにつき4枚ずつ付くミッキー型の小皿が、今回だけの『ファンタジア』デザインで提供される。魔法使いの弟子にふんしたミッキーマウスたちが夜空に浮かぶ特別感あふれるデザインが素敵な、ファン必見のラインナップとなっている。
そのほか、ミッキー＆フレンズが集合した白木重箱に和洋折衷な47品目を詰め合わせた「おせち・特段重『ミッキー＆フレンズ』」と、プーさんのフェイス型の三段重に高級感のある45品目を盛り合わせた「おせち・三段重『くまのプーさん』」も注目。
2026年は、ディズニーの仲間たちとともに新年の訪れを祝うのはいかがだろう。