松本潤、清水尋也容疑者逮捕受け「一度白紙に戻った」生出演も本人意向で実現 安住紳一郎アナが説明
【モデルプレス＝2025/09/07】嵐の松本潤が9月6日、TBS系「情報7daysニュースキャスター」（毎週土曜よる10時〜）に生出演。松本の出演について同局の安住紳一郎アナウンサーが説明する一幕があった。
【写真】最終回直前の日曜劇場に出演している清水尋也＆松本潤
9月3日、松本が主演を務める同局系ドラマ「19番目のカルテ」（毎週日曜よる9時〜）で共演中の俳優の清水尋也容疑者が、麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことが各局で報じられた。この一件を受け、安住アナは放送冒頭にて「松本さんのキャスティングは随分前から決まっていたんですが、今週様々なニュースがありまして松本さんが来てくれるかどうか、一度白紙に戻ったんです」と説明。しかし「松本さんが『ぜひに』ということで、この後ご出演の予定です」と明かした。
その後、登場した松本は「今回の事件について、報道されている以上のことは分からないですし、僕は撮影現場で彼にお会いしていましたけど、会ってる時に何か特別違和感を感じるようなことはなかったですし、朝報道でその状況を知った時に『まさか』と信じられない思いでしたし、何より非常にショックを受けました」と清水容疑者やドラマについて思いを語っていた。
清水容疑者は1999年6月9日生まれ、東京都出身。2012年、映画「震動」で俳優デビュー。主な出演作は映画「渇き。」（2014年）、「ソロモンの偽証 前篇・事件／後篇・裁判」（2015年）、「ちはやふる 上の句・下の句／結び」（2016、2018年）、「東京リベンジャーズ」シリーズ（2021、2023年）、NHK連続テレビ小説 「おかえりモネ」（2021年）、TBS系ドラマ「Eye Love You」（2024年）、「海に眠るダイヤモンド」（2024年）などがある。（modelpress編集部）
情報：TBS
