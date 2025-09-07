明日8日の未明から明け方に、月が地球の影に隠される皆既月食が起こります。日本全国で皆既月食が見られるのは、2022年11月8日以来、3年ぶりとなります。関東から九州にかけては太平洋側を中心に晴れて、皆既月食を楽しめる所が多いでしょう。北海道の沿岸部や沖縄でも晴れる所が多くなりそうです。

明日8日の未明から明け方に、月が地球の影に隠される皆既月食が起こります。日本全国で皆既月食が見られるのは、2022年11月8日以来、3年ぶりとなります。





皆既月食は、太陽と地球、月が一直線に並び、月が地球の影に入ることで起きます。太陽の光のうち、赤い光だけが地球の大気を通過する際に屈折して月へ届くため、赤銅色(しゃくどういろ)に見えます。国立天文台によりますと、今回は、今日7日の夕方に昇った満月が、明日8日に日付が変わる午前1時27分に欠け始めます。完全に月が地球の影に入る皆既は、午前2時30分から午前3時53分まで、その後、午前4時57分に部分食が終わります。食の経過時刻は、どの場所でも同じです。

気になる天気は?

明日8日の未明から明け方にかけては、北海道は内陸部では雲が多いですが、沿岸部を中心に晴れるでしょう。東北や北陸、山陰では雲に覆われる見込みです。関東から近畿、山陽、四国、九州の太平洋側、沖縄ではおおむね晴れて、皆既月食を楽しめる所が多くなるでしょう。