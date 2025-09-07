カンテレ （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　カンテレ・山本大貴アナウンサー（29）が、6日に公開された同局YouTubeアナウンサーチャンネルの動画を通じ、結婚を報告した。

【動画】珍しい…アナウンサーの結婚発表に父がニッコニコで駆けつける　山本大貴アナ＆ヤマヒロ親子共演

　藤本景子アナが「うちの山本大貴アナウンサーが、なんとこのたび、めでたく結婚いたしました！」と発表。山本アナは、お相手について「年齢は1つ上」「大阪出身、関西にゆかりのある方」だと紹介し、「もうすでに一緒に住んで、1年ぐらいになる。入籍はこの春、3月。同棲をしてから半年後にプロポーズをさせていただいた」と明らかにした。

　出会いは、2023年のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の頃で、服部優陽アナが開いた「WBC鑑賞会」で一緒になり、交際に発展したという。

　動画には、カンテレ出身で現フリーアナのヤマヒロこと父・山本浩之が登場し、「（退職後本格的に）初めてやん、絡むの」「アナウンサー同士で絡むのは、めちゃめちゃ久しぶり違う？」と喜んだ。息子・山本アナの結婚をうれしそうに語り「（嫁は）野球好きやからね。オリックス好き。オリ姫やで」と自分のことのようにぶっちゃけた。

　山本アナは、2020年にカンテレ入社。ヤマヒロの三男で、親子でカンテレアナウンサーとなった。主にスポーツ中継を担う。兄は日本テレビ・山本健太アナウンサー。