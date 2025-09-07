俳優の松井愛莉さんが、6日、自身のインスタグラムを更新。モデルのKOHEIさんと結婚することを発表しました。



松井さんは、「応援してくださっているファンの皆様 いつもお世話になっている皆様」と書き出し、「この度、モデルのKOHEIさんと結婚する事になりました。」と結婚を発表。

続けて、「お互いに支え合いながら、 これからも歩んでいきたいと思っております。今後も今まで以上に成長していけるよう精進して参ります。」と綴りました。

松井さんは最後に、「 まだまだ未熟ではございますが、 温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。」とコメントし、投稿を締めくくりました。







松井愛莉さんは、福島県出身1996年12月26日生まれ。2009年 「第13回ニコラモデルオーディション」グランプリ受賞。2010年 アイドルグループさくら学院の第一期生メンバーとして活動。2013年には、「ゼクシィ」6代目CMガールに抜擢。現在、俳優やモデルなどで活躍しています。

【担当：芸能情報ステーション】