大切な子どもの名づけ。もしも、そこに他の女性の影があったとしたら……？ 今回は、最低すぎる名づけをした旦那さんのエピソードをご紹介します。

将来、子どもができたら…

「出産後、夫の不倫が発覚。しかも相手は元カノでした……。一番許せなかったのは、娘の名前のこと。元カノと付き合っていた頃に『将来、子どもができたらこの名前にしよう』と決めた名前を、私の娘につけられたんです……。夫と元カノから漢字を一字ずつとった名前。それが一番きつかった……。

『本当はずっと元カノに未練があった』『年齢的にそろそろ結婚しないとと思い、外見はまったくタイプじゃないお前と妥協して結婚した』などと言われ、もうやっていけないと思いました。

2人に慰謝料を請求して離婚。義両親からも『息子が申し訳ないことをしたから』と慰謝料を受け取りました。それもあって、金銭的には苦労していません。娘も元気に育っています。

後日、共通の知人から夫と元カノが再婚したことを聞かされました。結婚して数年たっても子宝には恵まれず、そのことでケンカばかりなのだとか。あまり幸せそうじゃないという情報を得て、心の中でガッツポーズしました。

娘には、私が考え直した名前の由来を伝えています。幸い、素敵な意味がある漢字だったので。父親が元カノと一緒に考えた名前だなんて一生知られたくないし、私が墓場まで持っていきます」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ 元カノに未練がある中、妥協で結婚したなんて言われたら怒りが爆発しますよね……。しかも、子どもの名前まで台無しにして。こんな最低なことをしておいて、幸せになれるわけがありません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。