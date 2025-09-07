日曜劇場『御上先生』（TBS系）での快活な演技も記憶に新しい蒔田彩珠。現在放送中の『DOCTOR PRICE』（読売テレビ・日本テレビ系）では、お金への執着心が強い毒舌のヒロイン・夜長亜季を演じている。専門用語が多く、早口言葉のようなセリフが飛び交う撮影現場で、彼女はどのように役と向き合ったのか。役作りや撮影について話を聞いた。

ーー『DOCTOR PRICE』で演じられている夜長亜季は、医師専門転職エージェント「Dr.コネクション」の事務スタッフという役柄です。

蒔田彩珠（以下、蒔田）：セリフがすごく多いので、覚えるのが大変でした。専門用語など難しい言葉は、きちんと意味を理解しておかないと覚えられなくて。なので難しい言葉は自分でも徹底的に調べていきました。

ーー漫画原作ですが、役作りも原作を参考に？

蒔田：原作はだいぶ参考にしました。夜長は癖の強いキャラクターなので、どこまでそれを実写のお芝居でやるかは、撮影に入ってからも結構悩みながらやっていました。

ーープロデューサーの多鹿雄策さんによると、蒔田さんが『御上先生』で見せた“新たな一面”が今回のキャスティングに繋がったようですね。

蒔田：『御上先生』で演じた富永蒼は、今までに演じたことのないような明るい役で、自分自身苦戦していたんです。それを見てくださって、またこうやってやったことのないような役を任せていただけたのはとてもありがたかったですし、改めて挑戦してよかったなと思いました。

ーー夜長も今までに演じたことのないような役だったんですね。

蒔田：毒舌なキャラなんですけど、どこかかわいらしさもあって、仕事もしっかりこなす……というのは全く初めての役どころで。でも、演じたことのない役に挑むのは、難しい反面、すごくやりがいがあるんです。クランクインする前まではドキドキしていましたが、実際に演じて完成した映像を観てみたら「もう少しオーバーでもいいのかな」と思ったり。その辺りの調整も楽しいです。

ーー夜長と蒔田さんご自身の似ている部分や共通点はありますか？

蒔田：私も親しい人に対しては割と毒舌になることがあるので、そこは似ているかもしれません。夜長ほど初対面の人にズバズバは言わないですけど（笑）。思ったことをはっきり言うところとか、意志が強いところは似ているのかなと思います。

ーーヒロイン役というのも大きな挑戦ですよね。

蒔田：ただ、ヒロインというポジションに対してのプレッシャーはあまりなくて。岩田（剛典）さんが主演として、すごく優しくサポートしてくださるので、安心感があります。

ーー岩田さんとは今回が初共演ですよね。実際に共演してみてイメージは変わりましたか？

蒔田：音楽活動を拝見していて、ワイルドでカッコいいイメージだったのですが、実際にお会いしたらすごく気さくな方でした。撮影現場で、私が長ゼリフの前に緊張しているのを察して、初日からすごく話しかけてくださったんです。そのおかげで安心して撮影に挑むことができました。

ーー子役としてデビューしてから10年以上。ご自身の中で変わらない“軸”みたいなものはありますか？

蒔田：やっぱりお芝居をやっていて楽しいと思える気持ちはずっと変わらないですし、自分が出ている作品を観てもらえると嬉しいです。そういう根本的な自分の「好き」という気持ちはずっと忘れたくないですし、それがあったからこそここまでこれたと思います。最近は、年齢を重ねてできる役の幅が広がったことも実感しています。

ーー今後なにか演じてみたい役などはありますか？

蒔田：ずっとやってみたいと言っていてまだ実現していないのが、多重人格の役です。『ラチェッド』という海外ドラマでソフィー・オコネドーさんのお芝居が本当にすごくて。ものすごくカッコよかったので、いつかやってみたいです。

（取材・文＝宮川翔）