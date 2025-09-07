心不全になりやすい人の特徴とは？メディカルドック監修医が解説します。

監修医師：

小正 晃裕（医師）

京都大学医学部卒業。循環器内科・臨床不整脈を専門とし、これまで関西電力病院、京都大学医学部附属病院などで勤務。主にカテーテルアブレーション、不整脈デバイス診療に従事。現在は大手企業の専属産業医、複数クリニックで内科外来業務に従事しながら医療DX推進に向けて複数事業を運営中。日本内科学会認定内科医、日本循環器学会認定循環器専門医、日本不整脈心電学会認定不整脈専門医、日本医師会認定産業医。

「心不全」とは？

心不全とは、心臓が体全体に十分な血液と酸素を供給するために十分に機能しなくなってしまう状態を指します。この病気は急性または慢性に発生する可能性があり、どちらも生命に重大な影響を及ぼすことがあります。心臓は体全体の細胞と組織に血液と酸素を提供する重要な役割を果たしているため、心不全となってその機能が低下すると、他の多くの臓器に影響が及びます。

心不全の主な原因には、冠動脈疾患、高血圧、心筋炎、弁膜症などの心臓疾患の他にも、代謝障害や薬物の影響などが含まれます。これらの疾患は、心臓の筋肉や栄養血管にダメージを与えたり、心臓のポンプ機能を低下させたりする可能性があり、その結果として心不全を引き起こします。

心不全の症状は、後述するように息切れ、疲れやすさ、腫れ、心拍数の増加、咳や痰の増加、不整脈、および体重増加など多岐にわたります。これらの症状は、心臓が適切に機能しなくなることで発生し、重度の症状では時に即時の医療介入が必要となります。

心不全を診断、治療、管理するためには医師による適切な評価と、適切な薬物療法や生活習慣の変更、そして原因によっては手術が必要となることがあります。心不全は進行性の疾患であり、適切な治療によりその進行を遅らせて生活の質を維持することが重要となります。

心不全になりやすい人の特徴

高齢者

若者と比較すると、身体機能の落ちる高齢者ほど心不全のリスクが高くなります。また、高齢者では高血圧症や脂質異常症など併存疾患が増える傾向にあり、増悪のリスクも高いため適切な治療および経過フォローが必要となります。

併存疾患

年齢や生活習慣にも関連しますが、併存疾患が多いと心不全のリスクが増大することが多いです。中でも喫煙や肥満、高血圧症や脂質異常症、糖尿病や弁膜症、不整脈などを持っている人では持っていない人と比較して心不全を発症するリスクが高くなります。そのため、併存疾患がある場合には適切な治療を受けて心不全リスクを減らす必要があります。

すぐに病院へ行くべき「心不全の前兆」

ここまでは心不全の前兆を紹介してきました。

以下のような症状がみられる際にはすぐに病院に受診しましょう。

息切れがひどい場合や食事も摂れない場合は、循環器内科へ

心不全ではさまざまな症状が現れますが、中でも息切れ・呼吸困難が増悪したり、夜間に咳・痰がひどくて仰向けで眠れない場合、動悸が頻繁になり日常生活に支障を来す場合や全身倦怠感が強く、食事も摂れないようなケースではすぐに医療機関を受診すべきと言えます。

上記のようなケースでは内科、循環器内科などを受診して心不全やその他症状の原因となる疾患が存在していないか、精密検査を受けるようにしてください。その際、症状がいつから起こっているのか、どんな時に悪くなるのか、などはすぐに答えられるようにしておくと診察をスムーズに受けられます。

受診・予防の目安となる「心不全の前兆」のセルフチェック法

・普段と異なる息切れ、呼吸困難感がある場合

・下肢のむくみが気になる、体重が徐々に増加傾向にある場合

・全身倦怠感や食欲不振が続く場合

・咳や痰が増加する場合

・動悸、脈の飛びなどを自覚する場合

「心不全の前兆」についてよくある質問

ここまで心不全の前兆などを紹介しました。ここでは「心不全の前兆」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

心不全で亡くなる前の前兆となる症状について教えてください。

小正 晃裕 医師

心不全が悪化してうっ血がひどくなると、安静時でも呼吸苦を認めるようになります。また、心機能が低下して低心拍出量となると、意識障害や不穏、四肢冷感やチアノーゼ、身の置き所がないなどの症状が認められます。こういった症状は心不全が非常に進行した状態であり、突然死のリスクも非常に高くなるため、このような症状が出た場合にはすぐに医療機関を受診するようにしてください。

編集部まとめ

これまで心不全の症状や心不全になりやすい特徴、受診すべきタイミングなどについて記載してきました。心不全の症状は多岐にわたり、他の疾患と重なるものも多いため、症状だけでは心不全と診断できないケースもあります。しかし、心不全は進行性の病気であり、放置しておくと突然死に至るケースもあります。

また、心不全は高齢者だけに起こるものではなく、基礎疾患によっては若者や40代などの働き盛りの世代でも起こりえる疾患です。そのため、日頃から自分の健康状態や自覚症状についてセルフチェックを欠かさないようにして、心不全を疑う症状が少しでもあれば早めに医療機関を受診して検査を受けるように心がけましょう。

心不全の前兆症状は上記のように様々な形で現れます。複数の症状が重なる場合にはさらに心不全の可能性が高まるため、1つもしくは複数の症状が新規で現れたり、増悪する場合には早めに医療機関を受診するようにしてください。

