「一重だからこそ生きるメイク」をモットーに美容について発信する、一重まぶたのモデル・インフルエンサーのサボンさん（21）。メイク前後の様子を映したビフォーアフター動画がSNSで大バズりして、注目を集めている。

【変わりすぎ！！】「一重まぶたは負け組」と容姿をイジられた女子高生→“超かわいい”モデルに大変身したサボンさん21歳の“可愛すぎる最新ショット”をすべて見る（写真多数）

そんなサボンさんに、一重にコンプレックスを抱くようになったきっかけ、メイクを始めた経緯、メイク後の周囲の反応などを聞いた。（全2回の1回目／2回目に続く）

◆◆◆

「一重の私はかわいくないってこと？」一重まぶたを気にするようになったきっかけ

――サボンさんはSNSを中心に、一重を活かしたメイクを発信していますが、昨年まで学生だったそうですね。

サボンさん（以下、サボン） 今年4月に専門学校を卒業して、今は動物病院の看護師をしながらインフルエンサーやモデルとして活動しています。

SNSのことは職場の人たちも知っていて、「この間のメイクよかったよ」「あの動画バズってたね」と、応援してくれているんですよ。

――メイクを始めたのはいつからですか？

サボン 高校生のときからです。中学生まではファッション誌も読まなかったし、スマホも持ってなかったから、メイクや美容の情報はほとんど入ってこなくて。中学校にはすっぴんで登校してました。

それに、両親は私のことを「かわいい、かわいい」といつも言ってくれていたし、友達も優しかったから、自分の容姿を気にしたことがなかったんです。それで、周りの女の子よりもメイクに興味を持つのが遅かったのかもしれません。



一重まぶたにコンプレックスを抱いていた学生時代のサボンさん（写真＝本人提供）

――中学時代、友達から「メイクしないの？」と言われることは？

サボン たしか高校に入学する前だったと思うのですが、友達に「サボンはなんでアイプチせんの？」と言われたんです。

誤解しないでほしいのは、その友達は悪気があってそう言ったわけじゃないんですよ。その頃は雑誌にもSNSにも「ぱっちり二重に見せるメイク」ばかり載っていたから、一重の私がメイクもアイプチもしないのを不思議に思ったんだと思います。

ただ、そう分かっていても「一重の私はかわいくないってこと？」と思ってしまいました。

「一重は負け組」高校時代に言われた衝撃的な言葉

――高校生になってから、容姿について悩むようになったそうですね。

サボン 高校に入ってから「かすり傷」とか「起きとる？」とか、さらに目のことを言われるようになったんですよね。「一重は負け組」と言われたこともあります。

私自身は、今も昔も自分の目を嫌だと思ったことはないんですよ。むしろ気に入っています。でも高校生の頃は、周りの意見に流されて「一重のままだと、かわいくないのかも」「私は自分の顔が好きなのに、周りはそうじゃないのかも」と悩んでしまって。

「あの子は一重のことを気にしている」「コンプレックスだと思ってる」と周りに思われることにコンプレックスを抱くようにもなったんです。

――「一重は負け組」は衝撃的な言葉ですよね。

サボン そうなんですけど、周りの子は私を傷つけるために言ったわけじゃなくて。私と同じような一重の子が、「私たちの目ってかすり傷みたいだよね」とか、「一重の私たちって負け組じゃん」と自虐的に言っただけなんです。

だから、言われてイラッとはしませんでした。「一重ってそんなにおかしいかな？」とは思いましたけど。

でも、中学時代の同級生と久しぶりに会ったときに「サボンってまだ一重だったん？」って言われたときは、さすがにイラッとしました（笑）。

「ごぼう」「ガリクソン」と呼ばれ…痩せやすい体型にも悩んでいた

――まるで二重にしてないのが悪いような言い方をされた。

サボン そうです。その同級生は男の子なのですが、昔からくっきりとした二重で。そんな子に「まだ一重だったん？」と言われたから、「どういう意味？ 一重を二重にしないといけない決まりでもあるん？」と思いましたね。

――自分では気にしていないことを周りから指摘されると、戸惑いますよね。

サボン 一重のこと以外でも、同じようなことがあって。私、もともと体質的に痩せやすくて、ちゃんと食べているのにガリガリだったんです。外で遊ぶのが好きで日焼けもしていたから、「ごぼう」「ガリクソン」みたいなあだ名をつけられてました。

高校に入ってからはたくさんご飯を食べて筋トレもしたんですけど、あんまり体重が増えなくて。痩せていることが悩みだと言うと、「贅沢だ」「嫌味だ」と捉えられてしまうこともあったんですよね。

だから、自分ではどうすることもできない容姿や体型について周りにいじられるのは、正直いい気持ちはしませんでした。

「一重のままじゃダメなのかな」容姿に悩み、整形することも考えたが…

――先ほど高校からメイクを始めたと言ってましたが、具体的にいつ頃から始めたのですか？

サボン 高校1年生でスマホを買って、SNSを見るようになってからです。「私もそろそろメイクしてみようかな」と思ってメイク術を調べてみたら、タイムラインに流れてくるのは二重の人ばかり。たまに一重の人がいても、メイクの過程でアイプチしている人がほとんどでした。

私も何回かアイプチを試したことがあるんですけど、二重になった自分の顔がなんとなくしっくりこなくて。

――一重を活かしたメイクをしている人は、見つけられなかった？

サボン 少ないけれど、何人かいました。でも、彼女たちのSNSのコメント欄を見ると「アイプチはしないんですか？」「二重にしたらもっとかわいいのに」と言っている人がちらほらいて。

SNSを見れば見るほど「一重のままじゃダメなのかな」と不安になって、二重に整形することも考えたんです。

――高校時代、整形している人は周りにいたのでしょうか。

サボン 4、5人いました。しかも、みんな「二重に整形したんだ」って普通に話していたから、「二重にするのは、それくらい当たり前のことなのか」と思っていましたね。

「持って生まれた一重を楽しみたい」悩んだ結果、整形しなかったワケ

――容姿の悩みについて、ご両親に相談は？

サボン 「二重になりたい」「整形したい」と母に話したことがあります。そうしたら、「そんなに悩んでいるなら、高校を卒業したら整形していいよ」「サボンが楽しく生きられるのが一番だよ」と言ってくれて。

――でも結局、整形しなかったんですね。

サボン そうなんです。なんか、“もったいないな”って思っちゃって。

――もったいない？

サボン 一重から二重になるのは簡単にできるかもしれないけど、二重を一重に戻すのは難しいじゃないですか。だったら、まずは持って生まれた一重を楽しみたい、一重の可能性を試してみたいと思ったんですよね。

――ポジティブな考え方ですね。

サボン 「やっぱり一重じゃ嫌だ」となったら、その時また考えればいいかなと思って。

それに、私自身は自分の目を嫌だと思っていなかったから、そんな状態で整形するのは違うんじゃないか、とも思いました。そもそも私が憧れていたのは、一重を活かした猫や狐のようなキリッとした目だったんです。

――理想とする人や憧れている人はいたのですか？

サボン インフルエンサーの「kasumi」ちゃんと「霧」ちゃんが私と同じ一重なんですけど、一重を活かしたキリッとしたメイクが上手で。すごくかっこよくて、昔から私の憧れなんです。

整形して二重にするよりも、彼女たちみたいに自分のなりたい姿を目指すほうがいいなと思って、そこから一重を活かしたメイクの研究にのめり込んでいきました。

〈一重まぶたに悩んだ学生時代→メイクで“別人級に垢抜け”→容姿が変わりすぎて「家族が気づいてくれず…」女性モデル（21）がバズるほどかわいくなった経緯〉へ続く

（仲 奈々）