「一重だからこそ生きるメイク」をモットーに美容について発信する、一重まぶたのモデル・インフルエンサーのサボンさん（21）。メイク前後の様子を映したビフォーアフター動画がSNSで大バズりして、注目を集めている。

そんなサボンさんに、一重にコンプレックスを抱くようになったきっかけ、メイクを始めた経緯、メイク後の周囲の反応などを聞いた。（全2回の2回目／1回目から読む）



一重まぶたにコンプレックスを抱いていた学生時代のサボンさん（写真＝本人提供）

「猫や狐のようなキリッとした目にしたかった」高校時代からメイクを開始

――今はメイクにどのくらい時間をかけているのでしょうか？

サボンさん（以下、サボン） 最近は1時間ちょっとで終わるようになりました。でも大事な日は気合が入っちゃって、結局2時間はかかっちゃいます（笑）。

――高校生からメイクを始めたんですよね。

サボン そうです。ただ、高校生の頃はあんまり上手じゃなかったですね。本当はアイラインやマスカラをうまく使って、猫や狐のようなキリッとした目にしたかったのですが、全然うまくできなくて……。

一重だとマスカラが落ちやすいし、アイラインもまぶたに隠れて見えづらいんですよね。

「アイラインだけで、何百回も練習しましたね」高校卒業後、本格的にメイクの研究を始め…

――どうやって現在の一重メイクにたどり着いたのですか？

サボン 高校を卒業して専門学校に入ってから、本格的にメイクの研究を始めました。毎日お風呂に入る前の時間を「研究タイム」にして、アイラインの引き方を何パターンも試していたんです。

目尻を跳ね上げてみたり、タレ目風にしてみたり。毎回ノーマルカメラで撮影して、自分に似合う引き方を探していました。

――どのくらい練習したのでしょうか。

サボン アイラインだけで、何百回も練習しましたね。しかも、最初はメイクの練習をするのに、一回2時間以上かかっていたんですよ。

メイクが終わったあと、鏡を見て「いい感じ！」と思っても、写真で見るといまいちなこともあるから、メイクをするたびにいろんな角度から写真を撮って確認していました。

「カラコンだけで数十万円は使った」キラキラした目にするための“こだわり”とは？

――アイライン以外も研究を？

サボン カラコン選びにはものすごくこだわりましたね。私のような奥目の一重は、そのままだと目の印象がぼやけちゃう。キリッとした目にするためには、光が入って目がキラキラして見えるような水光カラコンが必要なんです。

でも私の場合、元の黒目が小さいから、カラコンの着色直径が大きすぎると「宇宙人」みたいになっちゃう。かといって、直径が小さすぎるとカラコンの効果がでなくて……。ちょうどいいバランスを見つけるのが、本当に大変でした。

――いろいろな種類のカラコンを試す必要がありますよね。

サボン 多分、100種類は試したと思います。金額でいうと、カラコンだけで数十万円は使ったんじゃないかな。朝から晩まで何回も付け替えて、鏡を見ては「これじゃない」「これも違う」って。

カラコンひとつで顔の印象がかなり変わるから、自分に合うものを見つけるまでは妥協したくなかったんです。

髪の色や長さ、涙袋の描き方も研究「バイト代のほとんどがコスメ代に消えていきました」

――カラコン以外に、こだわったポイントは？

サボン たくさんあります。目の印象を際立たせるために、ハイライトとシェーディングのバランス、髪の色や長さ、あと涙袋の描き方も研究しました。

私は特に涙袋を描くのに時間をかけていて、理想の形に仕上げるために、3〜4色のアイシャドウを使っています。影から描くか、ぷっくりしたところから描くか、順番も大切です。

あと、下まつ毛をどのタイミングで描くかも私にとって重要なんです。最初に描くと不自然になるし、最後だと浮いちゃう。何度も試して、自分なりの正解を見つけていきました。

――研究のためには、いろんな種類のコスメが必要だと思いますが、お金はどうしていたのですか？

サボン 専門学校に入ってからバイトを始めたのですが、バイト代のほとんどがコスメ代に消えていきましたね。これまでにもらったお年玉も、ほとんどコスメに使っています。それでも足りなかったから、ランチ代を節約して。そんな私の様子を見て、友達から「生活に困っているの？」と心配されたこともありました。

でも、不思議と苦じゃなかったんですよね。「あといくらお金が貯まったら、このコスメを試せる！」と思うと、むしろ楽しかった。

「家族が私に気づいてくれない」メイクで別人級に容姿が変化→周囲の反応は？

――メイクが上達して、どんな変化がありましたか。

サボン メイクで自信がついたことで、一重だけでなく、「ごぼう」「ガリクソン」と呼ばれて悩んでいた痩せ体質についても、自分の個性だと思えるようになりましたね。

あと、メイクで別人のようになったからなのか、家族が私に気づいてくれないことがありました。

――でも、家族はサボンさんのすっぴん姿を見ていますよね？

サボン 専門学校時代はバイトや勉強、実習が忙しくて、朝起きるのが早かったから、家族が起きる頃にはメイクを済ませていて。家に帰るのはみんなが寝たあとだったので、家族は数年くらい私のメイク姿しか見ていなかったんです。

でも、バイト先のドラッグストアにはほぼすっぴんで行ってたんですよね。そしたらある時、お父さんが私のバイト先に買い物に来て。ちょっとからかおうと思って、わざと「おはようございます」って丁寧に挨拶したら、普通に「おはようございます」って返されたんです。

「もしかして、私に気づいてない？」と思って、わざとお父さんの近くを何度も通ったり、目の前で掃除をしたりしたのに、全然反応がない。しびれを切らして「やっほーお父さん」と声をかけたら、「え？ サボンだったん！？」と驚かれました。

――すっぴん姿を見慣れていなかったんですね。

サボン 家族で温泉に行ったとき、目の前にすっぴんの私がいるのに、お母さんと妹が「サボンちゃんどこー？」って探し回ってたこともありましたね（笑）。

「すっぴんを見せるのが怖い」“かわいい”と言われることがプレッシャーに

――お友達の反応に変化はありましたか。

サボン 「サボンちゃんかわいい！」って言われるようになりました。メイクでこんなに周りの反応が変わるんだって、最初はすごく嬉しかったです。でも、だんだん周りの反応がプレッシャーになっていって。

――プレッシャー？

サボン メイク前後のギャップがすごいから、すっぴんを見せたら「全然違うやん」ってがっかりされるんじゃないかって。それで、どんなに忙しいときでも毎朝5時すぎに起きて、2時間近くメイクをしてから出かけていました。

友達に「泊まりで遊ぼうよ」と言われても、すっぴん見せたくないからって断っていました。「かわいい」って言われれば言われるほど、素の自分を見せるのが怖くなっていったんです。

「やっぱり最初は怖くて…」それでもSNSですっぴんを公開した理由

――でも今は、SNSですっぴんを公開していますよね。何がきっかけで変わったのでしょうか。

サボン SNSを始めたのがきっかけですね。1年くらい前に、ばっちりメイクした写真を投稿したら、思いがけずバズって。「かわいい」ってコメントをたくさんいただきました。でも同時に、「元がかわいいから、メイクしても映えるんだよ」ってコメントもたくさんあって、複雑な気持ちでした。

私は自分のことが好きだけど、世間的に見て特別かわいい、とは思っていません。でも、メイクをたくさん研究して、理想の自分に近づくことができたから、メイクでいくらでも変われるし、もっと自分を好きになれるっていろんな人に知ってほしいと思ったんです。

だから、メイク後だけじゃなくメイク前の姿も出そうと考えたんですけど、やっぱり最初は怖くて……。顔全体を出す勇気はなかったから、目元だけすっぴんの投稿から始めて、少しずつ見せる範囲を広げていきました。

――反応はどうでしたか？

サボン 「ずっと一重がコンプレックスだったけど、サボンちゃんの動画を見て、自分もかわいくなれる可能性があると思えた」というコメントがたくさん来ました。それが本当に嬉しくて。

そういうコメントのおかげで、プライベートでもすっぴんを見せられるようになりました。

「二重に整形したらもっとかわいいのに」という声に思うこと

――今はすっぴんを見せることへの抵抗感はない？

サボン 完全にはなくなってないけど、前みたいに頑なに隠す必要はないなって思ってます。メイクしてる自分も、すっぴんの自分も、どっちも本当の私、と考えられるようになったので。

それに、すっぴんを公開することで「私も頑張ろう」って思ってくれる人がいるのが嬉しいんです。

――一方で、SNSで発信をしていると批判的なコメントも来るのでは？

サボン ビフォーアフターのギャップがすごいから、「彼女にはしたくない」ってコメントがきますね。あとは、「なんでこんなにバッチリメイクするのに、二重にしないの？」「二重に整形したらもっとかわいいのに」というコメントもよくきます。

――そういったコメントに対しては、どう思っているのですか。

サボン 誹謗中傷は論外ですが、本人が求めてない容姿へのアドバイスも、その人の人生を大きく変えてしまうかもしれない。だから、悪気はないのかもしれないけど、遠慮してほしいな、とは思います。それに、整形を人に勧めるのはどうなのかな、とも思います。

「揺らいだ時期もあったけど…」二重整形をしなかったことで気づいた“価値観”

――最近は、気軽に美容整形を検討する人が増えています。

サボン 特に二重整形は、整形とは言えないくらいカジュアルになってますよね。だから、そこまで思い悩んでいなくても、「人に勧められたからやってみようかな」という軽い気持ちでクリニックに行ってしまう人もいると思うんです。

でも、それで本当に後悔しないのかなって思います。“ノリ”で整形を検討するのではなく、真剣に考えてから行動してほしいです。

――サボンさんも、過去に二重整形を検討していた時期がありましたよね。

サボン たしかに、世間の価値観に流されて、揺らいだ時期もありました。でも、「二重がかわいい」と思う人がいるように、私みたいに「一重はかっこいい」と思う人もいて、価値観は人それぞれ違うことに気付けたんです。

それに振り返ってみると、両親が私のことをずっと「かわいいよ」と言ってくれていたのも大きかったのかなと思います。もともと自己肯定感が高かったから、一時的に悩むことはあったけど、深刻に悩んだりすることは少なかったかもしれません。

――今は一重インフルエンサーとして活動していますが、これからどんな活動をしていきたいですか？

サボン メイク動画の発信はもちろん、「こういうのあったら、絶対買っちゃう！」って私が思うような一重用のコスメやカラコンを作ってみたいですね。

あとは、世間の目に左右されるのではなく、自分が自分を好きでいられるような生き方をしていきたいです。そういう生き方をすることで、誰かを勇気づけられたら嬉しいなって思います。

