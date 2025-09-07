8月下旬、JR品川駅に降り立ったのは韓国発の人気ガールズグループ・TWICEのモモだ。

「時刻は夜11時をまわっていました。午後4時半まで名古屋でライブがあり、その帰りだったようですが、疲れた様子も見せず、タンクトップ姿でスタッフと談笑していました。モモさん1人に対して、10人ほどのスタッフがスタッフまわりを囲むように歩いていて、すれ違う人のなかには『モモだ!』と驚く人もいました」（居合わせた通行人）

TWICEは『紅白歌合戦』に何度も出演しており、日本にも多くのファンを持つ。なかでも、日本人メンバーであるモモの人気は高い。8月25日、表参道でコスメブランド『Wonjungyo』の新作発表イベントに参加した際は、100人を超える観客が集まり、大盛況だったという。

「イベント内で、モモさんが毎日、使用しているというスキンパックをサプライズで1年分プレゼントされ、うれしさをにじませていました。お手入れされた肌もさることながら、引き締まったウエストも印象的でした。

そして何より注目を集めたのは、ブラックのストラップレスドレスでした。肩ひもがない、ハリウッドスターに大人気のスタイルです。ただ当然、ずり下がったり、胸元が開いたりしてしまうなどの“リスク”も高いドレスです。モモさんが着ていたのは、脇に深くカットされているデザインで、実質、ワイヤーフレームだけで支えている状態でした」（ファッション誌ライター）

ワールドツアーで、日本や韓国を飛び回るモモ。あまりの多忙ぶりに「心配の声もある」と漏らすのは芸能記者だ。

「仕事が目白押しで、一部のSNSでは過労を懸念する声が聞こえてくるほどです。ツアーファイナルを迎えるのが12月14日のバンコクですから、それまでは走り切るでしょう。日本のファンは、年末の『紅白歌合戦』出演も期待しています」

元気な姿で、年末の風物詩に登場してほしいところだ。