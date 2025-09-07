「オリオールズ４−３ドジャース」（６日、ボルティモア）

ドジャースが天国から地獄へたたき落とされた。ノーヒットノーランを続けていた山本由伸投手が九回２死からソロ本塁打を浴びて降板。その後、救援陣が炎上して２試合連続のサヨナラ負けを喫した。

敵地のスタンディングオベーションがわき起こる中、マウンドを降りた山本。この時点で勝利は揺るぎないかと思われたが、後を受けたトライネンが二塁打を浴び、連続四死球で２死満塁のピンチを招いた。

ここでカウセルに押し出し四球を与えてしまい１点差。ロバーツ監督はここで前夜、サヨナラ被弾を許したスコットを投入したが…中前に逆転サヨナラの２点タイムリーを浴びた。悪夢の２戦連続背信投球だ。

山本は立ち上がりからキレのあるストレートを軸に８回２／３を１失点、毎回の１０Ｋをマークした。日本投手史上３人目の偉業まであと１死のところでホリデイにソロ本塁打を被弾した。打線も３点を援護したが、まさかの逆転負けとなった。

これでチームは５連敗。ナ・リーグ西地区ではパドレスがロッキーズとの打撃戦を制し、１ゲーム差へと迫った。