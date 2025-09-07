彼氏の「好き」を長続きさせる！マンネリを防ぐための“恋愛習慣”
付き合い始めはラブラブでも、時間の経過とともにマンネリを感じる瞬間はどんなカップルにも訪れます。けれど、ちょっとした工夫で彼氏の「好き」をずっと継続させることは可能なんです。そこで今回は、マンネリを防ぐための“恋愛習慣”を紹介します。
共通体験で絆を強める
趣味や好きなことを一緒に楽しむのは、関係を長続きさせる大事な秘訣。彼が映画好きなら一緒に映画を観て感想を語り合う、スポーツ観戦が好きなら一緒のチームを応援するなど、共通の体験を作りましょう。
新鮮さを意識してドキドキを継続させる
「いつもと違う」瞬間は彼氏の心を揺さぶります。髪型を変えたり、普段しないファッションに挑戦したりと、小さなイメチェンで新鮮さを演出しましょう。また、記念日だけでなく“何でもない日”のサプライズも効果的です。
適度な距離感で“会いたい欲”を高める
毎日連絡を取り合う関係も素敵ですが、少し間を空けるのも効果的。心理的な“希少性”が働いて、彼氏の「彼女に会いたい」という気持ちが強くなるからです。ただし放置しすぎると不安にさせるので、安心感を残しつつ程よい距離感を意識しましょう。
恋愛は始めるよりも続ける方が難しいと言われますが、工夫次第で愛情は長く育ちます。ぜひ今回挙げた内容を実践して、時間が経つほど彼の「好き」を深めていきましょうね。
