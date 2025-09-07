昨年8月、希少がんである乳がん“浸潤性小葉がん”のステージ3であることを公表した、梅宮アンナさん（52）。現在は、母のクラウディアさん（81）と、ときどき米国から帰国する娘の百々果さん（23）、そして今年5月に再婚した世継恭規さんと生活をともにしながら、治療と仕事を両立させている。

パパの熱心な教育方針

「勉強しろ」

「テストの点数、どうだった？」

「いい学校に行けよ」

パパからそんな言葉をかけられたことは一度もなかったけど、教育熱心ではあった。でも“梅宮辰夫”だっただけに、教育方針も教えてくれることもひと味違っていた。

足し算や引き算、お箸やお椀の持ち方なんかも教えてくれたけど、それよりも大事にしていた特別授業があった。たとえば、ふぐの食べ方。

西麻布に「とく山」というふぐ料理店がある。そこの料理長の野崎さんが、パパの料理の先生でもあったので、パパの行きつけになっていて、私もよく連れて行ってもらった。といっても、私は小学生。いま振り返っても、小学生にふぐ屋さんは早い気がするが、

「将来、絶対に食べに行くんだから」

それが特別授業をする理由だった。

「ガバッと取るんじゃない。ひと切れ、ひと切れずつだぞ」

きれいに盛り付けられたふぐ刺しを、やや緊張しながらひと切れずつ箸で取っては口に運んでいた。

「職人が、薄く切って、きれいに並べてくれているのを想像するんだぞ」

ふぐを食べる際の行儀や作法を教えながら、職人さんへのリスペクトも込めるのが、料理好きのパパらしかった。お寿司屋さんで教わったことも強烈に覚えている。

「いいか、アンナ。俺以外の人間と寿司屋に行ったときに大声で『大将、大トロください』なんて間違っても言うなよ。みっともないからな」

「言うなら『トロください』だぞ」

「大トロが食べたいときはパパに言え。連れていくから」

食事に連れて行ってくれた人を差し置いて、高いものを頼むものではない。そんな一般常識を教えてくれたわけだけど、大トロを引き合いに出すのがカジキ釣りを趣味にしていたパパならでは。

「うん、わかった」

やっぱり昭和のスターだっただけに、“芸能人としてどうあるべきか”に一家言ある人だった。22歳のころ、それこそ「とく山」でパパと待ち合わせたことがあった。相手はパパだし、その後は帰って寝るだけだし、すっぴんで店へ向かった。お店に入ってパパと目があった瞬間、

「やり直し」

合言葉を言わないと入れないような店でもない。勝手知ったるは言いすぎだが、梅宮家が何度もお世話になっている店だけに、いまさら謎ルールがあるとも思えなくて、軽くフリーズした。

「芸能人をやっている以上、オーラは消すな」

「え、やり直しってなにを？」

「なんだって、化粧してないんだ。外で食事するのに」

「今日はもう、なにもないから……」

「オーラを消したらダメだろ。芸能人をやっている以上、オーラは消すな」

ふぐ刺しを食べながら、オーラをまとうことがいかに大事か説かれたのをよく覚えている。振る舞いや所作はもちろんだけど、とくに見た目に関しては厳しかった。

20代半ばから髪をブリーチするようになって、すこしでも根元が黒いのを見つけると怒られた。

「なんだよ、それ。プリンじゃないんだからさ」

「金出すから、美容院行ってこい」

だらしなく見えるのはたしかだけど、これに関してはパパの好みもあったんじゃないだろうか。パパはハイトーンの髪が好きで、ママに頼んで幼稚園に進むか進まないかのころから私の髪の色を変えさせた。オキシドールやコーラ、レモンの汁をかけて赤茶色にした。いまだったら「虐待だ」なんて大問題になること確実だろうけど、私は幼心に「髪がキラキラしてる〜」と大喜びしていたから問題なし。

数十年経ってからすごさに気づいたハワイの名門クラブ体験

とにかくパパには、いろいろと教わったし、いろいろなものを見せてもらった。

パパは、太陽と海が大好きだったから、旅行といえば絶対にハワイ。パパとママが結婚式を開いたのもハワイだったし、ディスカバリー・ベイとカンタベリープレイスというコンドミニアムに部屋を持っていたり、借りていたくらいだから、よっぽどだったと思う。

パパはホノルルにあるワイアラエ・カントリークラブの会員だった。ワイアラエは、ソニーオープン・イン・ハワイが開催されるカントリークラブで、名門中の名門でお金をいくら積んでも会員になれないクラブと聞かされていた。私もゴルフをするから、ゴルフ仲間にワイアラエの話をすると、みんなが「エー！」と声を出して驚く。パパからクラブのメンバーにいる超大物芸能人の名前を聞いたときは、私も「エー！」と声を出すほどビックリした。

ワイアラエで、はじめてゴルフクラブを握らせてもらったのは中学生のころ。

「アンナ、ここはすごいところなんだぞ」

スイングの仕方を教えてもらいながらワイアラエの名門ぶりを聞かされていたけど、当時の私には「きれいなとこだな」「広いなあ」くらいの感想しか抱けなかった。数十年を経たいま、「あんなすごいところに連れて行ってもらってたんだ……」と驚いている。

パパはハワイでも自分で料理を作るから、家から炊飯器を持ち込んでいた。スーツケースを開けると、炊飯器と料理道具しか入ってなかった。

ディスカバリー・ベイの部屋で、パパが作るご飯を食べながら、ダイアモンド・ヘッドやワイキキ・ビーチの絶景を眺めていたなんてことも、いまさらながらすごい体験をしてきたなとジワってくる。

