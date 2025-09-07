「彼女をフラなきゃ良かった…」破局後に男性が“後悔”する瞬間
恋人をフっておきながら、「別れなきゃ良かった」と後悔する男性は少なくありません。そんな男性心理、実はパターンがあるんです。
新しい恋に失敗した時
新しい恋愛に失敗し続けることで「別れなければ良かった」と感じるようになる男性は少なくありません。特に、あなたとの関係が安定していたなら、新しい恋の難しさを実感するたびに比較して後悔します。男性は「次はもっといい彼女が見つかる」と安易に考えていたのでしょうが、現実は違うことを痛感するんです。
SNSであなたの幸せそうな姿を見かけた時
元カノがSNSに投稿した楽しそうな写真を見て、「自分がいなくても彼女は幸せそうだ」と焦りを感じる男性も。特に新しい彼氏と一緒の写真や、以前より輝いている姿を見ると「なんで手放してしまったんだ？」という喪失感を抱くでしょう。
独り身の寂しさに耐えられなくなった時
恋人をフった直後は「自由だ！」と解放感に浸る男性も、時間が経つと寂しさが押し寄せてきます。特に独りで過ごす時間や、あなたと過ごした思い出の場所を訪れた時、「彼女がいたらどんなに良かったか」と実感するのです。きっと、その寂しさを埋められる人が現れない限り、後悔の念は続くでしょう。
周囲から「彼女、いい子だったのに」と言われ続けた時
意外と効くのが、友人や家族からの「彼女、いい子だったのに」という一言。特に男性は、母親や姉妹など女性陣からあなたの良さを繰り返し指摘されると、徐々に「本当に別れるべきじゃなかったかも」と考え始める傾向があります。
後悔する男性の心理を知ることは、自分自身の価値を再確認するきっかけになるはず。でも、元カレの後悔に振り回されず、あなた自身の幸せを最優先に考えていきましょうね。
🌼やり直せないかな？ 男性が「復縁」を望む理由