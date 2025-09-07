敵地オリオールズ戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は6日（日本時間7日）、敵地オリオールズ戦に先発。あと1死のところでノーヒットノーランの快挙を逃した。8回2/3を投げ、1安打1失点10奪三振の快投。降板時には敵地にもかかわらずスタンディングオベーションが送られた。

またも連敗ストッパーを託された山本。初回から凡打の山を築いた。3回先頭から2連続四球を与えたものの、三振と併殺でピンチを脱出。その後は3者凡退を繰り返した。8回途中で球数は100球に達したが9回も続投。あと1死のところで1番・ホリデーに右越えソロを被弾し、無念の降板となった。

山本は苦笑いを浮かべながらマウンド上でロバーツ監督とハグ。大谷翔平はベンチから拍手を送った。ベンチに向かう山本に敵地のファンも立ち上がって拍手。米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況スティーブン・ネルソン氏は「全員が、本当に全員が立ち上がっています」と異例の光景を感慨深げに伝えた。解説のオーレル・ハーシュハイザー氏も「歴史を作るまで本当にあと少しでした」と快投を称賛した。



（THE ANSWER編集部）