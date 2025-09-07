華原朋美51歳、膝丈＆肩出しミニワンピ姿で息子にキス「ママは最高に幸せ」過去には30kg減量も
歌手の華原朋美が7日にインスタグラムを更新。息子との2ショットを公開した。
華原が「君がいるから頑張れるよ」と投稿したのは息子を抱き上げる姿を収めた2ショット。写真には、膝丈＆肩出しのタイトなミニワンピース姿で息子を抱き上げて、幸せそうな笑顔で頬にキスする様子が記録されている。
投稿の中で華原が息子に向けて「いつもありがとう ママは最高に幸せだよ これからも毎日いっぱい笑おうね」とつづっている。
■華原朋美（かはら ともみ）
1995年より小室哲哉によるプロデュースで楽曲を発表。プライベートでは2019年8月に一般男性との間に男児を出産。2021年にはマネジメントを手掛けていた男性と結婚するも、昨年5月に離婚を発表した。また2020年からダイエットをしていることも明かし、約30kgの減量に成功したことも話題を集めている。
引用：「華原朋美」インスタグラム（＠kahalatomomi_tk）
