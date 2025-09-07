華原朋美、タイトなミニワンピ姿で息子を抱き上げる　※「華原朋美」インスタグラム

　歌手の華原朋美が7日にインスタグラムを更新。息子との2ショットを公開した。

【写真】華原朋美、激太り→30kg減のダイエット成功　激変した現在までをイッキ見

　華原が「君がいるから頑張れるよ」と投稿したのは息子を抱き上げる姿を収めた2ショット。写真には、膝丈＆肩出しのタイトなミニワンピース姿で息子を抱き上げて、幸せそうな笑顔で頬にキスする様子が記録されている。

　投稿の中で華原が息子に向けて「いつもありがとう　ママは最高に幸せだよ　これからも毎日いっぱい笑おうね」とつづっている。

■華原朋美（かはら ともみ）
1995年より小室哲哉によるプロデュースで楽曲を発表。プライベートでは2019年8月に一般男性との間に男児を出産。2021年にはマネジメントを手掛けていた男性と結婚するも、昨年5月に離婚を発表した。また2020年からダイエットをしていることも明かし、約30kgの減量に成功したことも話題を集めている。

引用：「華原朋美」インスタグラム（＠kahalatomomi_tk）