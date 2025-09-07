◆米大リーグ オリオールズ４×―３ドジャース（６日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が６日（日本時間７日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン入りした敵地・オリオールズ戦に先発し、９回２死まで無安打無失点投球を見せたが、９回２死でホリデーに被弾して２点差に迫られてマウンドを降りると、トライネン、スコットが１アウトも奪えずにサヨナラ負けを喫して、ドジャースは５連敗となり、山本は１２勝目すらも逃した。

山本は「キャッチャー（ロートベット）とは初めてだったけど、試合前も試合中もしっかりコミュニケーションを取って、いいコースを狙って思い切って腕を振って投げられたのでその思い切りがよかったと思っています。試合に勝ちきれなかったのはすごく悔しい。チームもすごく苦しい状況だけど、何とか全員で戦って残りの試合を１つでも多く勝っていければと思います。（被弾したカットボールは）いいコースにはいっていましたけど、カットボールにあってしまったというか…、そんな感じです。ヒットが出たら交代だろうなとは思っていました。すごく悔しく思いますし、とにかく全員でやっていくしかないなと思います。（ノーノーを意識したのは）序盤そんなに球数が特別少なく行っていたわけではなかったので、９回のマウンドに上がれるとは思っていなかったので１イイング、１イニングに集中して投げていた」と振り返った。

雨天で試合開始が予定よりも約２０分遅れ、チームが４連敗中という苦しい状況でマウンドに上がった山本。正捕手のスミスが右手を痛め、２番手のラッシングは右膝に自打球を当てて負傷者リスト（ＩＬ）に入り、ロートベットと初めてバッテリーを組んだ。

１回表は先頭の大谷が右前安打を放つも、得点にはつながらず。山本は先頭のホリデーを初球の直球で中飛に打ち取った。ジャクソン、ヘンダーソンはともにフルカウントなったが、一ゴロ、空振り三振で３者凡退の好発進。初回から最速９７・７マイル（約１５７・２キロ）もマークした。

２回も先頭のマウントキャッスルから空振り三振を奪うなど、１１球で３者凡退。３回表には先頭・ロハスの二塁打などで１死二、三塁のチャンスを作ると、大谷の遊ゴロの間に三塁走者が生還して先取点を奪った。

３回裏は７番のビーバーズからの下位打線との対戦ながら連続四球で無死一、二塁のピンチを背負ったが、メヨから空振り三振を奪い、１番のホリデーを二ゴロ併殺打に打ち取って切り抜けた。４回は２番ジャクソンからの打順だったが３者凡退。５回表にはベッツの適時打でリードが２点に広がった。

５回裏も２三振を奪うなど３者凡退で抑えて１２勝目の権利を手にし、６回も３者凡退で抑えた。ベッツの適時三塁打でリードが３点に広がった７回も３者凡退。無安打無失点投球を続けて球数は「９５」となった。８回も３者凡退で球数は「１０４」。ノーヒットノーランの期待を持ってメジャーで初めて９回もマウンドに上がって、簡単に２アウトを奪ったが、１１２球目のカットボールをホリデーに右翼席に運ばれた。

３―１と２点リードしてトライネンがマウンドに上がったが、二塁打に２四死球で満塁のピンチを背負うと、押し出し四球で１点差に迫られ、スコットに交代したが、リベラに中前へ２点適時打を浴びてサヨナラ負けとなった。