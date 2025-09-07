〈「芸能人をやっている以上、オーラは消すな」とやり直しを命じられ…梅宮アンナ（52）が明かす、規格外だった父・梅宮辰夫の教育方針〉から続く

昨年8月、希少がんである乳がん“浸潤性小葉がん”のステージ3であることを公表した、梅宮アンナさん（52）。現在は、母のクラウディアさん（81）と、ときどき米国から帰国する娘の百々果さん（23）、そして今年5月に再婚した世継恭規さんと生活をともにしながら、治療と仕事を両立させている。

梅宮アンナさん

◆◆◆

パパから聞かされたがん治療

がんについても、早いうちからパパから教わってきた。

小学校2年生あたりまで、パパと一緒にお風呂に入っていた。あるとき、パパが自分の胸を指差して、こう言ったことがある。

「アンナ、パパの胸に手を置いてみな」

「ここが肺がんだった場所なんだけど、硬くなってるだろ」

「がん細胞ってのを焼いてやっつけたんだけど、焼け焦げた細胞がパパの体から逃げ出したくて『出たいよ〜、出たいよ〜』ってドンドンやってるんだ。それで硬いんだよ」

まわりの皮膚とはあきらかに違う感触、「肺がん」という言葉から放たれるなんともいえない重たい雰囲気に気圧されて、ワンワン泣いてしまった。やはり小学生のときに、何度も抗がん剤を打ち、通常の3倍もの量の放射線治療を受け、肺がんに打ち勝ったことも聞かされた。

知り合いの娘さんががんになったとき、パパは自分がお世話になっていた病院や先生を紹介していた。そのほかにも、誰かががんになったと聞いたり、相談されたら、つなげてあげる姿を何度も見ていた。

私が高校生になってからは、パパは半年に1回、胃カメラ検診を受けていた。がんは早期発見、早期治療が大切だと考えていた、パパらしい習慣だった。通っていたのは、神宮前にある岡本平次クリニック。内視鏡医の神様みたいな先生の診療所で、パパはそこもよく人に紹介していた。

「おい、見てみろ」

「小梅ちゃん、小梅ちゃん」

胃カメラ検診に行くと、必ず内視鏡で切除したホルマリン漬けのポリープをお土産に持って帰ってくる。ジャム瓶のなかに漂っているポリープは、色といい大きさといい、たしかにキャンディーの「小梅」そっくりだった。

ホクホク顔で瓶をのぞくパパとは対照的に、私とママは「見てみろと言われても……」という顔をしていた。私たちの反応が鈍かったせいなのか、パパ自身がだんだんと飽きてきたのか、収穫したポリープをお土産にすることも減って、どこで処分したのか溜まっていたポリープの瓶もいつしか見ることがなくなった。

パパのがん告知、病気を隠して続けた俳優業

「うちは代々、がんになってるんだよ」

「アンナも気をつけろよ」

面と向かって、そういったことを言われたことはない。がんにまつわる話をされたのは、お風呂での件をふくめて数えるほど。言われなくても、パパのそばにいるだけで、がんが身近な病気であること、ちゃんとした治療を受けることが大切だと知った。パパは無自覚だったろうが、身をもってがんについてのあれこれを教えてくれた。

パパががんになったのは、36歳のとき。1974年の夏で、私は2歳だった。

いきなり片方の睾丸が腫れて、戸越銀座で内科と小児科の梅宮医院を開いていた祖父に相談したら「炎症だろ」の一言で済まされてしまった。睾丸はどんどんと腫れ上がり、祖父の知り合いだった町医者のもとに駆け込んで切除してもらった。

でも、予後が悪いので摘出した睾丸を新宿の国立病院医療センター（現：国立国際医療センター）に持ち込んでみたら、睾丸がんで転移の可能性ありと診断された。レントゲンを撮ると、左肺の肺門リンパ腺に転移してピンポン玉くらいの腫瘍ができているのが見つかった。

当時は「あなたはがんです」と本人に告知しなかった。パパも詳細を知らされずに、祖父母にだけに告知されていた。

「ひょっとしたら、2ヶ月もたない可能性がある。もって3ヶ月。全力を尽くすが、最悪の事態も考えておいてほしい」

ようするにステージ4の末期。祖父母は余命3ヶ月だとパパに言えなかった。でも、パパは自分がのっぴきならない状態にあることに気づいていたらしい。

私とママを連れて実家に顔を出すたびに祖母が「辰夫、体だけは大事にするんだよ」とワナワナ泣き出し、私たちが乗った車が見えなくなるまで祖父母がなんともいえない表情で手を振り続ける。

「なんだか、おかしいぞ……俺は死ぬのか」と、思わざるをえなかったそうだ。

後日、パパも医師から告知を受けたが「早急に治療すれば、1ヶ月半くらいで治るでしょう」と祖父が聞かされた告知とは真逆のものだった。

がんを患ったことで、パパはそれまでの自分の行いを反省したそうだ。“昭和のスターあるある”かもしれないが、パパは“夜の帝王”の異名を持つほどの遊び人として有名で、『夜遊びの帝王』『女たらしの帝王』なんてズバリすぎるタイトルの主演映画もあるくらいだった。

毎晩のように銀座のクラブをハシゴするなかで、ママと出会った。モデルをしていたママがバイトでクラブに出ていたら、そこへパパがやってきてビビビッと惹かれ合ったそうだ。

私を授かって結婚したわけだけど、パパはあまりに遊び歩いていたから、なにかバチが当たるんじゃないか、私が無事に生まれないんじゃないかと不安になったそう。それだけに「母子ともに健康です」と告げられて、生まれたばかりの私を抱いたときは安堵と喜びでどうにかなりそうだったらしい。

ホッとしたのも束の間、私が生まれて2年で睾丸がんになり、転移して肺がんになってしまった。これがバチだったのかと打ちひしがれ、自分が死んで私とママが路頭をさまようことになるくらいだったら、結婚をして子供をもうけるべきじゃなかったと後悔したそうだ。

病気に因果なんてまったく関係ないけど、パパがそう思ってしまったのは理解できる。だけど、悲嘆に暮れたままのパパじゃなかったし、それがパパの強み。パッと気持ちを切り替えて、治療に打ち込んだ。

治療法は、抗がん剤と放射線のふたつ。俳優だから体に傷を残したくないと、切開手術は避けている。丸山ワクチンを打ったり、サルノコシカケを煎じて飲んでみたりと、自由診療や民間療法にも手を出していたそうだけど、はじめてがんに罹患した恐ろしさと不安から頼りたかったのだろう。私も結果を早く知りたいあまりに、胸専用のMRIを受けたくらいだから、これも理解できる。

いまは抗がん剤の副作用である吐き気に対処する薬も投与できるけど、当時はなかったから嘔吐を繰り返していた。加えて、放射線治療も通常の3倍の量を照射していたので、放射線が胸から突き抜けるようにして背中まで焼けて黒くなってしまった。しかも治療スケジュールは、抗がん剤の投与も放射線の照射も3日おき。

切開手術の拒否、3倍の放射線。無謀というか豪快な治療だが、パパ自身の体力が相当なものだったから可能だったのだろう。それを裏付けるように、抗がん剤の副作用で嘔吐はしていたものの、髪の毛はまったく抜けなかったそうだ。しかも「タバコは肺に悪い」と考えて、紙巻きタバコからパイプに変えて吸っていたとのこと。禁煙せずに吸い続けていたのは、「さすがにどうなの？」という気もするけど。

闘病中でも仕事を休もうとはしなかった。『仁義なき戦い』『不良番長』といったドル箱シリーズに出ていた人気俳優だけに、病気だと知られたらイメージに差し支えて仕事も減ってしまう。それを避けるために、病気のことを徹底的に隠して俳優業を続けた。まさに“昭和の芸能界”ともいうべき姿勢だけど、「休養します」と宣言してがんであることを隠すだけならまだしも、仕事もしていたのには恐れ入る。

病をおして主演を務めたのが『不良番長』シリーズの第17作『極道VS不良番長』。パパが演じる主人公の神坂弘は、いつもならバイクにまたがって、銃を撃ったり、刀を振り回しているのに、この作品では入院中の設定でベッドに寝ている。それは、抗がん剤投与と放射線治療の副作用で動けなかったからだ。がんの治療をしながら映画に出てしまうパパもすごいけど、病気であることを設定に活かしてしまう当時の映画界も相当だなと思う。

「約500人の患者のうち、助かったのは梅宮さんを含めた6人だけ」

医師から「1ヶ月半ほどで治るでしょう」と言われて治療に臨み、左肺の腫瘍は小豆大になったがなかなか消えなかった。年を越してからの検査で腫瘍が消えていなかったら、手術するしかない。そう医師に告げられて覚悟したそうだが、レントゲン写真にはそれまであった腫瘍が映っていなかった。抗がん剤と放射線をメインにした1年間の通院治療で寛解してしまったのだ。

「昨年、同じ症状のがん患者が約500人いたけど、助かったのは梅宮さんを含めた6人だけです」

レアな寛解例だと医師はビックリしていたという。なんでも奇跡的な寛解を果たした10人のうちの1人として、国立がん研究センターにはパパの記録が残されているそうだ。これが本当ならば、どこかのタイミングで記録を見せてもらいたいと考えている。

写真＝鈴木七絵／文藝春秋

（平田 裕介）