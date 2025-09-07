ヤスリ一筋125年！燕三条の職人技が光る「3WAY爪ヤスリ」はまさに一生モノ

爪の手入れは爪切りで大まかに切ってヤスリで整えるという流れが一般的ですが、爪にトラブルを抱えている人に注目してほしいアイテムが登場。

削る・整える・掻き出すの3役を1本でこなす創業125年の老舗メーカー・吉田ヤスリ製作所が製造する爪ヤスリの新モデル「黒の3WAY爪ヤスリ」（3551円〜 9月5日現在）が登場。Makuakeにて先行販売を開始しました。

前モデルからアップデートした「黒の3WAY爪ヤスリ」は新たに酸化皮膜処理を施された燕三条の職人が一生モノを目指して仕上げた爪ヤスリ。

酸化皮膜処理を施すことで本体表面にミクロン単位の酸化被膜と呼ばれる保護膜が形成。この保護膜により金属の耐食性・耐摩耗性が向上し、さらなる強度と重厚な輝きを実現しています。

普段の面倒な爪の手入れもこれ1本で完結するうえに、粗目と細目で爪をなめらかに整える通常仕上げ、厚さわずか1mmの極薄仕様で巻き爪のケアにも対応。爪垢取りは0.5mmのリフター形状で清潔な爪回りをキープします。

機械による大量生産ではなく職人が1本ずつ手作業で丁寧に仕上げられており、“目立て”は専用の鏨（たがね）を用いて斜めに溝を刻む技術を採用。

軽い力でも心地良く削れる仕上がりながら、“目立て”は爪と同じくらいの硬さがなければ削れないため肌に触れても安心な設計。赤ちゃんや高齢者、ペットの爪ケアでも利用できます。

ヤスリ本体はサビに強いステンレス製で汚れやカスが気になったら水で丸洗いしても問題なし。さらに酸化皮膜処理によりプロ仕様の優れた耐食性を備え、常に衛生的に使用可能。

「黒の3WAY爪ヤスリ」は単体からの購入もできますが旅行や携帯用にもピッタリなポケットヤスリや栃木レザーを使用した専用ケースがひとつになった「フルセット」（6312円〜 9月5日現在）も用意。自分用としてだけでなくギフトにも最適です。

