昨年8月、希少がんである乳がん“浸潤性小葉がん”のステージ3であることを公表した、梅宮アンナさん（52）。現在は、母のクラウディアさん（81）と、ときどき米国から帰国する娘の百々果さん（23）、そして今年5月に再婚した世継恭規さんと生活をともにしながら、治療と仕事を両立させている。

だまされやすかったパパ

「がんで死んで、妻子が路頭にさまようことになるくらいだったら、結婚をして子供をもうけるべきじゃなかった」と後悔と悲嘆にくれたものの、がんになった現実を受け止めて治療に集中したパパ。それができたのも、がん家系の梅宮家に生まれ、身近な人たちががんになっているのを見てきたからだろう。

祖父は5人兄弟で、全員が胃がんで亡くなっている。なので、「梅宮家といえばがん」といった認識を家族全員が持っていた。パパは5人きょうだいの長男だけど、上の妹は乳がん、下の妹は大腸がんといった具合に、こちらも全員ががんになっていて、パパを含む3人が亡くなっている。まさしく「梅宮家といえばがん」なのだ。

親戚で集まって、叔父や叔母のがんが話題になっても「ああ、そう。どこの病院？」「手術はできる状態なの？」と冷静に会話をしていた。

「梅宮一族は、誰もががんで死ぬんだな」

そんな風景を見ていたからこそ、私も「いずれは……」という心構えができていた。こういった意識が代々受け継がれるのは、梅宮家ならではといえる。

一方で、うさんくさい誘いに対するセンサーも、パパがいたからこそ持つことができた。それもなかなかの高感度に仕上がっている。

パパは人を疑うことがなかった。その分、だまされることも多かった。

昔はギャラが振り込みではなく、手渡しが主流。そんな芸能界の慣習を突いて、マネージャーさんが「すみません、ちょっと入り用でして……」と勝手なことを言ってお金を引っ張り出していたことがあった。私が小学生のころまでは、そんな光景をよく目にしていた。

私が30歳になる前あたりに、獄中からパパ宛てに手紙が届いた。差出人は詐欺で捕まった人で、パパに「一緒に商売やりましょう」みたいな話をして、500万か600万円くらいだまし取っている。なぜか私も事情聴取で渋谷署に行くはめになったので、よく覚えている。

手紙には「出所したら、また会えませんか？」みたいなことが書かれていて、私なんか「パパ、いまもだまされてるの？」とカッカしているのに、パパは「手紙ぐらいよこしてきたっていいだろ」と妙に余裕だったりする。

誰かにだまされても「まあ、しょうがない」というスタンスで、お金を取られているのを見るたびに私はイライラしていたものだった。

家賃を払えず、一家3人でアパート暮らし

肺がんになったころも、「うめみや」というクラブを開いて他人に任せて、トラブルを起こされた末に1000万円を失っている。きわめつけは、私が川村小学校に入学するちょっと前に盛大にだまされて、住んでいた松濤の家の家賃を払えなくなった。

松濤の家は、ものすごく広い庭のある平屋だった。そこの地主さんが一帯まるごとマンションにするということになって、優先的にマンションを分譲で買わせてもらって越した矢先に、お金をだまし取られて住むことができなくなった。そこに住んだのは、わずか3ヶ月ほど。

ほうほうのていで引っ越したのは、参宮橋のアパート。間取りは3LDKのメゾネット。メゾネットなんて聞こえはいいけど、玄関を開けたら即リビングといった感じで古くて狭かった。小学校の6年間、そこに暮らしていたが、まさに梅宮家の氷河期といっていい。

私が通っていた幼稚園は、若葉会幼稚園。三井財閥が開いた幼稚園で、同級生に正田家の子がいるようなとんでもないところだった。誰かのお誕生会なんていうと、その子のお屋敷かどこかの会場を借りて同級生たち全員を招待するのが当たり前。

梅宮家も、松濤の家の広い庭に「月組さん、星組さん、おうちにきてね」とお招きしてバーベキューやパーティーを催していた。そんなことができた庭の広い松濤の家もお金の余裕がなくなり、手放すしかなかった。“都落ち”なんて言葉は知らなかったけど「前のようなことは、もうできないんだな」と感じていた。

川村小学校には通わせてもらえていたし、“住めば都”で参宮橋の家にも町にも慣れていった。だけど、3年生か4年生あたりで「うちに友だちを呼べないな」と恥ずかしくなってしまった。いま思えばパパにたいへん申し訳ないけど、川村小学校もお嬢様が集まる学校だけに、どうしても同級生の家にお呼ばれするたびに自分の家と比べてしまっていた。

梅宮家の氷河期だった6年間だが、パパはまったく腐ることがなかった。それも育ちが良かったからこそ。良識と常識のある人だった。

祖父の過去とパパの幼少期

祖父は中国・瀋陽市にあった満州医科大学を卒業した医学博士で、ハルビン市の満鉄病院に勤めていた。たいへん仕事熱心で、誰かが倒れたと聞けば、雪が降っていようとも往診カバンを手に飛び出し、八路軍と政府軍が戦った内戦時には負傷した兵士の治療にもあたっていたそうだ。日本に引き揚げて医院を開いてからも、真夜中だろうとなんだろうと往診に向かう祖父の姿を見て、パパは医者という仕事の大変さ、医療の大切さを知ったという。

祖母はしつけに厳しくて、子供だったパパが悪いことをしたら、雪がしんしんと降っていても外に3時間くらい立たせていた。

また、祖父はえらくモテたようで、戸越銀座のクリーニング屋の女将といい関係になって、祖母が店に殴り込んで商店街が騒然となったそうだ。祖母と会うたびに「あのクリーニング屋の女がね」なんて話をしょっちゅう聞かされたものだった。

ビシッとして、チャキチャキしていた祖母だったけど、晩年は新興宗教に入信していた。パパの肺がん発覚をきっかけに入信して、亡くなるまでずっと「辰夫が助かったのは、○○のおかげだ」と言っていた。

そんな祖母とは反対にパパは特定の宗教に入信していなかったし、「しあわせになりたいですか？」みたいなスピリチュアル的なものを受け入れようとはしなかった。

参宮橋時代（私が小学校低学年だった頃）、怪しいハンコのセールスマンがうちにやってきた。「このハンコを作れば、いいことが起きます。天国に行けます！」なんてバーッと言われて、ママはうっかり契約してしまった。契約するやセールスマンから「明日までに500万円払ってくださいよ！ じゃないと地獄に落ちますよ！」とド詰めをされて、ママはシクシク泣き出してしまった。

泣いているママから話を聞いたパパは、「そんなもんで開運するわけない！」とカンカン。すぐさま業者に電話をかけて「うちはシャチハタで間に合ってんだよ！ 地獄に行ったり天国に行ったりするハンコなんているわけないだろ！」とまくし立てて、クーリング・オフさせていた。

「おい、アンナ。うちの近所のあそこ、絶対に前を通るなよ。ヤバいから」

なにがなんだかわけがわからなかったけど、あとになってパパの言う「うちの近所のあそこ」が足裏診断する新興宗教の本部だったことに気がついた。

パパから「これはダメだぞ」「あれはマズいぞ」とストレートに教わったことはなかったけど、祖母の新興宗教トークに親戚のみんなと一緒に気まずい思いをしたり、ママがトラブルに巻き込まれたりするのを見てきたことも、私のセンサーの土台となっている。

