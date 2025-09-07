¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¡Ä¡© ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅêµå¤Ç¡ÈÁÛÄê³°¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡É¡ÖÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×ÂÇµå¤¬¡ÈÆæ¤ÎÆ°¤¡É¢ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«
¡ÚMLB¡Û¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º2¡¼1¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê9·î5Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¿¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ªÂÇµå¤¬¡ÈÆæ¤ÎÆ°¤¡É
9·î5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î6Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Îµå¤òÂÇ¤Ã¤¿Áê¼êÂÇ¼Ô¤ÎÂÇµå¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¾ìÌÌ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
3²óÎ¢¡¦1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿9ÈÖ¥³¥Ó¡¼¡¦¥á¥è¤ËÂÐ¤·¤ÆÂçÃ«¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ÈÄ¾µå¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¥«¥¦¥ó¥È1-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢¾¡Éé¤Î4µåÌÜ¤Ï¡¢¿¿¤óÃæÄã¤á¤Ë·è¤Þ¤ë142km/h¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡£¤³¤ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤Æ¤¿¥á¥è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇµå¤Ï°ìÎÝÂ¦¤Ø¤ÈÅ¾¤¬¤ë¥Õ¥¡¥¦¥ëÀ¤Î¥´¥í¤Ë¡£¤·¤«¤·°ìÅÙ¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÈÅ¾¤¬¤Ã¤¿¤³¤ÎÂÇµå¤¬¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Ê²óÅ¾¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¥é¥¤¥ó¤ÎÆâÂ¦¤Ø¤È°ú¤Ìá¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥á¥è¤Ï¹²¤Æ¤Æ°ìÎÝ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤Î°ìÂÇ¤Ë¡¢ÂçÃ«¤Ï¤¹¤«¤µ¤ºÂçµÞ¤®¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¶î¤±²¼¤ê¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤ò½¦¤¤¾å¤²¤Æ¥á¥è¤Ë¥¿¥Ã¥Á¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥è¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤â¥Ä¥¤¤Æ¤Ê¤¤°ìÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥á¥è¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÂÇµå¤ò½ä¤ë¤Ò¤È¥³¥Þ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö±¿¤¬°¤¤¤È¤·¤«£÷¡×¡ÖËâÂÇµåw¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÊÑ¤ÊÆ°¤¤ÎÂÇµå¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢8·î27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÂÐ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î5ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¾¾°æÍµ¼ù¤Îµå¤òÂÇ¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¼çË¤¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Í¥¤¥é¡¼¤ÎÂÇµå¤¬¡¢ËÜÎÝ¾å¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°ìÅÙ¡¢±¦¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ø¤ÈÅ¾¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤³¤«¤é¡ÈÌ¯¤Ê²óÅ¾¡É¤Ç¥Õ¥§¥¢¥¾¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤¢¤ë¤ÈÁá¹çÅÀ¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÃÙ¤ì¤¿¥Í¥¤¥é¡¼¤¬¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬¡£¤ä¤Ï¤êÂÇµå¤¬Á°¤ËÈô¤ó¤À¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤»¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï´ðËÜ¤ËÃé¼Â¤Ë¡¢°ìÎÝ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë