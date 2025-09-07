6月限定販売時に話題に

秋田県の大館能代空港の公式SNSアカウントが、2025年9月7日に開催される「空の日・空の旬間」記念イベント「大館能代空港スカイフェスタ」の協賛企画として、同空港内のレストラン「ポートワン」の限定メニューで提供されている『デカ盛り チャーシューメンデラックス』について投稿しました。

【写真】デカすぎィ！ これが「やりすぎちゃった空港ラーメン」圧巻の全貌です

『デカ盛り チャーシューメンデラックス』は当初2025年6月に限定メニューとして提供。その後、空港ラーメンのイメージとはかけ離れたボリュームで話題を呼び、9月に再度限定メニューとして再販しています。このラーメンはバラ・ロース・肩ロースの3種類の手づくりチャーシューが合計300gと極太麺330g（茹で後）、キャベツ、背脂、ネギで構成。価格は1500円で、スープは、醤油・味噌・塩の3種類から選べるとのことです。なお限定提供中、このメニューは「ポートワン」においてランチタイム(11:00〜14:00)限定での提供となるとしています。

なお「大館能代空港スカイフェスタ」実施日においても、同ラーメンは1500円で提供される予定とのことです。