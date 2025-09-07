お笑いトリオ「安田大サーカス」のHIRO（48）が、納車されたばかりの愛車をカスタムする様子を披露した。

【映像】「Monkey125」や「PCX160」などHIROの愛車

大のバイク好きを公言しているHIRO。これまでにもYAMAHA「アクシスZ」やHonda「Monkey125」、Honda「PCX160」など、数々の愛車をInstagramで公開してきた。

9月1日の更新では、納車されたばかりの新たな愛車YAMAHA「ビーノSA37J」の不調を明かしていた。

「ビーノで用事に行って、ガレージに来たらエンジンが掛からない。ビーノ、いきなり入院だ。 2日で入院はつらい」

HIRO、カスタム後の愛車を披露

6日の更新では、愛車が戻ってきたことを明かし、カスタムする様子を公開している。

「ビーノ退院。内側と後ろ部分をラッカーで簡単塗装。朝から今終わった。他の部品も取り付け完了。一緒の色の車両が有ったので、一緒にパシャリ。コレで違いが分かるな！準備に時間は掛かったが良い感じだ」

（『ABEMA NEWS』より）