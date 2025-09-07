¡ÈÅ·¹ñ¤«¤éÃÏ¹ö¡É¤Ø¡¡9²ó2¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Î¡¼¤Î»³ËÜÍ³¿¤ÎÈïÃÆ¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÁíÊø¤ì¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ç5Ï¢ÇÔ
¡þMLB ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º4¡ß-3¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥óµÏ¿¤Ê¤é¤º¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î9²óµÕÅ¾Éé¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
8²ó¤Þ¤Ç°ì¤Ä¤Î¥Ò¥Ã¥È¤âµö¤µ¤º¹¥Åê¤·¤¿»³ËÜÅê¼ê¡£9²ó¤Ç¤âÀèÆ¬¤Ë3µåÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢½éµå¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤ÈÄ´»Ò¤è¤¯¥¢¥¦¥È¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤È1¿Í¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Û¥ê¥Ç¡¼Áª¼ê¤Ë¿¶¤êÈ´¤«¤ì¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â3-1¤È¥ê¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¹¥Åê¤·¤¿»³ËÜÅê¼ê¤ò²¼¤²¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤¬·ÑÅê¡£¤³¤³¤«¤é¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø2ÎÝÂÇ¡¢»àµå¤È»Íµå¤Ç¡¢2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÂ³¤¯ÂÇ¼Ô¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÈÄËº¨¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¤Ë¸òÂå¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àª¤¤¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢¥¨¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥ê¥Ù¥éÁª¼ê¤ËÄ¹ÂÇ¤òÊü¤¿¤ì¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç5Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£