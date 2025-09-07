悪口ばかり言うママ友に、うんざり。距離を置いたら、態度が急変して怖い【ママリ】
悪口ばかり言うママ友
以前仲良しだったママ友が苦手になり、悪口が多く距離を置いています。挨拶をしても嫌な態度を取られ、悲しく感じています。同じような経験を持つ方はいらっしゃいますか。
以前は仲良しだったママ友がいまでは苦手、嫌いです。
未就園児で子ども同士が同じクラスです。
少し前までは一緒に遊んだりと交流がありました。
その中で、〇〇君って絶対発達障害だよね～発表会の時ヤバすぎだろ、あそこの旦那ダサすぎる、ハゲてね?等と同じクラスの親御さんの悪口が多く徐々に苦手になってしまいました。
少しずつ距離を取り 今は交流はありませんが、行事や送迎の時に顔を合わせます。
おはようございます、こんにちはと挨拶しますが向こうからはあからさまに嫌った態度で返されます。
きっと私の事も悪口を言っているんだろうな、、、と感じて悲しくなりました。
皆さんの周りにも同じようなママいませんか？
クラスのボスというか牛耳っているというか、、
逆らったら悪口、いじめの対象にされた気がします。
きっと常識のある善良なお母さんは心の中では同じ様に苦手意識を持ってくれていると勝手に思ってます。
少し前まで仲が良かった相手から、これまでと違う冷たい態度を取られたら、誰だって悲しい気持ちになりますよね。投稿者さんは悪口を言っているわけでもないのに、理不尽につらい思いをさせられており、このママ友の態度はあまりにひどいと感じています。
常識に欠けるママ友の振る舞いに対し、周囲のママたちはどう思っているのか、自分と同じ気持ちなのではないかと、投稿者さんは気になっているようです。
ママ友にさまざまな声が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。
その中に「自分のまわりにも同じようなママ友がいた」というコメントがありました。
うわ！結構やばい人ですね！
でもうちの園も似たように品の無い言葉遣いで思ったことをズバズバ言ってくるボスママっぽい人が居ます😓
逆に嫌われてラッキーって思いましょう！そんな人に好かれて懐かれてしまったら、そいつと同類なのかぁって悔しくなりますもん🥺
今回の投稿のママ友と似ている人がいるという意見がありました。言葉遣いに品がなく、思ったことをハッキリ言う人は、まわりのママよりも目立ってボスのように見えるのかもしれません。こういう人に嫌われたことを逆に良かったと思って、気持ちの切り替えをすれば気分が楽になりそうですよね。
他には、投稿者さんが「ママ友と距離を置いた」ことへのコメントがありました。
そういう人ってなんで距離取られたか気付いてないんでしょうね🥺💦
だから今まで遊んだりしてたのに少しずつ距離を取られて勝手にモヤってるのかなぁと思いました🥺💦
今のところわたしの周りでそういったママさんはいないというか自分自身も連絡先を交換したり会ったときに話したりはしますがそれ以上の深い付き合いをしてないです🥺
ママリさんが悪口を言うママ友と距離を置くという選択は間違ってないし、そのまま一緒にいたら他のママさんたちも同じようにママリさんに近寄りたくないと思われてしまった可能性もあると思うので🥺
悪口ばかりのママ友と距離を置いたのは間違っていない、という意見がありました。もし、このまま投稿者さんがこのママ友と一緒にいたら、まわりのママから距離を置かれてしまった可能性も。
そう思うと、嫌な相手と縁を切るきっかけができて、結果的に良かったのではないでしょうか。
気を使うだけの関係より心地よい交流を
ママ友の中には、自分が中心ではないと気が済まない人がいるようですね。そのような人に気を使って一緒にいても楽しいわけがありません。
投稿者さんはもう苦手な人と無理に交流しなくていいのですから、これまでの嫌な思いを手放し、自分に合う人たちとの心地よい交流を増やしていけるといいですね。
