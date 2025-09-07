テリー伊藤、程度極上の“新愛車”51年前・トヨタ“高級2ドアハードトップ”にご満悦「探し求めた想い出の1台」
演出家のテリー伊藤（75）が、7日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。購入した51年前のトヨタ“高級2ドアハードトップ”の詳細を公開した。
動画冒頭、テリーは同車について「前々からですね、本当に欲しいなと思ってたんですけども、なかなかなかったんです」と説明し、販売店に探してもらっていたと告白。ようやく見つけて販売店から連絡を受けたとき「本当は売りたくない」と言われたという状態のいい名車だと紹介した。
その車は、1974年式トヨタ『クラウン』（4代目／MS70）。テリーは同車を探し求めた理由として「親父がですね、金もない癖して当時これを買ったんですよ、新車で。うちにあったのはこれの赤だったと思います」と、かつて父親の愛車であったと伝えた。
その後、テリーは車のエクステリアやインテリアを説明。サビもなく、状態の良さにご満悦の様子。その後、早速試乗すると、「いいですねぇ〜泣いちゃうな〜」と感慨に浸った。テリーは最後に「これから秋に向けて、このすてきな『クラウン』に乗って、街に出ます」と宣言した。
