飼い主さんの夜勤中、お母さんから「待ってるわ」の一言と共に愛犬の写真が！今日は帰ってこないと悟った時の表情がTiktokに投稿されると、記事執筆時点で22万回再生を突破。「ちゃんと話聞いてる」「悲しげな顔が切ない」「こんなの帰りたくなる！」といった声も寄せられるほど話題になりました。

【動画：夜勤中、母がLINEで『犬の写真』を送ってきて…今日は帰ってこないことを悟った瞬間の『表情』】

お母さんからのLINEに…

TikTokアカウント「トイプードルでバッキー（@bakio22）」では、トイプードルのバッキーくんとご家族による愉快な日常が投稿されています。

ある日のこと。この日は娘さんが仕事の夜勤があり、当日中に家に帰れないことが決定していたのだそう。すると、その夜勤中、お母さんからLINEで1件のメッセージと写真が送られてきたのです。

そこには、娘さんの帰りを健気に待つバッキーくんの姿と、お母さんの「待ってるわ」という文字。それに対して、娘さんは「なんで？」「珍しいね」と返しているので、普段はこのような様子をあまり見せないのかもしれません。

すると、続けてバッキーくんの現在の写真が。

カメラを向けているお母さんをじーっと見つめているバッキーくん。つぶらな瞳でこちらを見つめている姿に、娘さんも思わず「かわいい写真」とコメントしたのだそう。

すると、お母さんは「今、リビングによんで（夜勤で帰れないことを）説明してる」と返信！どうやらバッキーくんに娘さんが今日は帰ってこないことを報告するようです。

「帰るのは明日の朝だよー」に表情が一変

どうやらバッキーくんは、リビングではなく娘さんを待つために玄関付近で待機している様子。お母さんによると「迎えに行こうとしているみたい」とのこと……。よほど娘さんが帰ってこないことが不安なのでしょう。

そんなバッキーくんに、娘さんが「帰るのは明日の朝だよー」と返信。すると……

そこにはとっても悲しそうなバッキーくんの表情が！どうやらお母さんに「（娘さんが）帰ってこないよ」と伝えられ、しっかり理解した様子です。お母さんも「わかったのかな」とポツリ。

こんなにわかりやすく落ち込むバッキーくんの表情が夜勤中に送られてきたら、つい帰りたくなってしまいそう……そんな気持ちになるLINEのやりとりでした！

帰ってこないと悟った表情が話題に

娘さんが帰ってこないと悟った瞬間、落ち込んで表情をみせるバッキーくんの姿は、Tiktokに投稿されると多くの人の目に留まり、記事執筆時点で22万回も再生されています。

投稿を見た人からは「ちゃんと話聞いてる」「悲しげな顔が切ない」「こんなの帰りたくなる！」などの感想が上がり、バッキーくん悲しげな表情が多くの人の心を掴みました。

TikTokアカウント「トイプードルでバッキー」では、今回ご紹介したバッキーくんとご家族の賑やかな日常が投稿されています。

表情豊かなバッキーくんは、場面ごとに感情がダダ漏れな表情をみせてくれるので、見ていて思わず笑ってしまう投稿も！気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね。

バッキーくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

