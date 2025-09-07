ELSEEが、Sony Music Labelsよりメジャーデビュー。メジャーデビュー曲「Wondrous」（読み：ワンダラス）を10月9日に配信リリースする。

本情報は、渋谷duo MUSIC EXCHANGEで開催された自主企画イベント『DANCE×５-DANCEQUINT-』Limited Liveにて発表されたもの。オフィシャルYouTubeでは、ライブ会場で公開されていた結成からメジャーデビュー決定までの道程をまとめられた映像が公開されている。

本楽曲は、Giga & TeddyLoidによる「POW POW」以来、ELSEEへの2度目となる提供楽曲。現在、iTunes Store、Apple Music、Spotifyを対象とした予約注文がスタートしており、iTunes Storeでは応募者全員に『ELSEEメンバーからあなたへの限定メッセージボイス』、Apple MusicとSpotifyでは『Wondrousを世界最速で語る！限定動画』がもらえる。

