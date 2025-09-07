「僕の望みとは真逆だった」角田裕毅、念願のQ3進出も陣営から飛んだ“不可解指示”に不満　上位との差を縮められた展開でなぜ？

久々のQ3で10番手となった角田(C)Getty Images

「僕の望みとは真逆だった」

レッドブルの角田裕毅は、チームの判断に素直に疑問を投げかけた。

現地時間9月6日、F1第16戦イタリアGPの公式予選が行われ、角田は3戦ぶりに予選3回目（Q3）進出。一時は全体3番手に上がるなど好走を見せて10番手となった。ただ、決勝でスターティンググリットが決まる勝負所のQ3からは、“不可解”とも言える指示が飛んだ。

8戦ぶりにポイントを獲得した前戦のオランダGPからの勢いをそのままに躍動した角田。Q1を4番手で突破すると、Q2も10番手に食い込んでクリア。久々に到達したQ3では一気に上位進出も狙えたが、チームから先頭でコースに入る指示が出たのだ。

先頭でレースを走るのは、一般的には「不利」とされる行為だ。というのも、アクシデントに巻き込まれる不安は軽減される一方で、前方車がいなくなるために気流の関係で得られる空力的アドバンテージはほぼゼロ。さらにトラック上はマシンが走れば、走るほどタイムが上がっていく。

チームとしてはより視界がクリアな状態でラストアタックに転じさせたかったのかもしれない。だが、マシンにようやく慣れてきた現状を考えれば、角田もあらゆる環境を見た上で後方から他車を追い上げる方がより確実にタイムを縮められた可能性はあった。